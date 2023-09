José Mourinho révèle qu’il a REJETÉ « la plus grande proposition de l’histoire du football »

Jose Mourinho a affirmé avoir refusé l’offre la plus lucrative jamais faite à un manager cet été.

Il a été rapporté en juin que les géants saoudiens de la Pro League, Al Hilal, avaient approché le légendaire Portugais pour devenir leur nouveau patron.

Mourinho n’était cependant pas intéressé, choisissant de rester à Rome – mais il semble que l’ancien entraîneur de Chelsea, du Real Madrid et de l’Inter Milan ait laissé passer un tout-puissant salaire.

Mourinho a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef de la Roma en 2021 (Crédit image : Getty Images)

Selon Fabrizio RomanoAl Hilal était prêt à payer au joueur de 60 ans la somme énorme de 30 millions d’euros (26 millions de livres sterling) par saison.

Et, selon Mourinho, aucun manager ne s’était auparavant vu proposer un accord aussi lucratif. Sans nommer Al Hilal, il a expliqué : « J’ai reçu la plus grande proposition de manager jamais vue dans l’histoire du football.

« J’ai décidé de refuser parce que j’ai dit aux dirigeants de la Roma, aux supporters et aux joueurs que j’allais rester. Je leur ai donné ma parole. »

Al Hilal a finalement reconduit le compatriote de Mourinho, Jorge Jesus – qui est l’un des six Portugais actuellement en poste dans la Pro League saoudienne, parmi lesquels l’ancien entraîneur de Tottenham et des Wolves, Nuno Espirito Santo.

Steven Gerrard et Slaven Bilic, anciens entraîneurs de la Premier League, ont pris la même décision, prenant respectivement la direction d’Al Ettifaq et d’Al Fateh, rejoignant ainsi un groupe de joueurs de renom qui ont troqué l’Europe contre le Moyen-Orient ces derniers mois.

Quant à Mourinho, se demande-t-il s’il a pris la bonne décision ? Son équipe de la Roma a fait un mauvais début de saison en Serie A, perdant trois et ne remportant qu’un seul de ses six premiers matchs pour se retrouver juste au-dessus de la zone de relégation.

