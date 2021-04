Le palais de Buckingham a annoncé vendredi que le prince Philip – également connu sous le nom de duc d’Édimbourg – était décédé.

S’exprimant lors d’une conférence de presse avant que son équipe de Tottenham accueille Manchester United en Premier League dimanche, le grand manager Mourinho s’est interrompu pour parler de sa tristesse à la nouvelle.

🗣 « Je tiens à exprimer mes condoléances à la famille royale. » Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, a interrompu sa conférence de presse pour rendre hommage au prince Philip, décédé à l’âge de 99 ans 🙏 pic.twitter.com/hoRyphGMPm – Football Quotidien (@footballdaily) 9 avril 2021

«Je voudrais exprimer mes condoléances à la famille royale, et pour être très honnête et dire que j’ai un profond, profond, profond respect, le plus grand respect à la famille royale,» dit le Portugais.

«Je crois que ce n’est pas seulement ce pays qui va partager ces sentiments parce que je ne suis pas anglais, et je sais que beaucoup comme moi ont le plus grand respect.»

Mourinho n’était pas la seule figure du monde du football à émettre des sentiments.

La FA anglaise ainsi que de nombreux clubs se sont tournés vers les médias sociaux pour offrir des messages.

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris la mort de SAR le duc d’Édimbourg plus tôt dans la journée. @FAprésident entre 1955 et 1957 et a assisté à un certain nombre de #ThreeLions jeux – y compris notre victoire sur l’Allemagne en 1966 @Coupe du monde Fifa final. pic.twitter.com/lUTImpriHy – Angleterre (@Angleterre) 9 avril 2021

Tout le monde au Chelsea FC est attristé d’apprendre le décès de Son Altesse Royale le prince Philip, duc d’Édimbourg, et nos pensées vont à Sa Majesté la Reine et à la famille royale. – Chelsea FC (@ChelseaFC) 9 avril 2021

Tout le monde à Manchester United est attristé par le décès de Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg. Nous exprimons nos condoléances à Sa Majesté la Reine et à la famille royale en cette période difficile. https://t.co/NNqDETQggmpic.twitter.com/nJMXOoVHLJ – Manchester United (@ManUtd) 9 avril 2021

Le palais a annoncé la nouvelle vendredi avec une déclaration, écrivant: «C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine a annoncé le décès de son époux bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg. Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor.

Le prince Philip était marié à la reine depuis plus de 70 ans et était l’époux le plus ancien de l’histoire britannique.

Il avait été admis à l’hôpital le 16 février après s’être senti mal, mais a été libéré un mois plus tard, après avoir subi une intervention réussie pour une maladie cardiaque préexistante.

Philip est né sur l’île grecque de Corfou en 1921, mais a été principalement élevé en Grande-Bretagne.

Il épousa la reine, une cousine éloignée et à l’époque la princesse Elizabeth, en 1947 – cinq ans avant son ascension au trône en 1952.

Le couple a eu quatre enfants, huit petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants.