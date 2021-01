Jose Mourinho pense que Jurgen Klopp bénéficie d’un traitement préférentiel par rapport à ses singeries sur la ligne de touche.

Mourinho dit qu’il a «évolué» et a appris à devenir plus calme, mais insiste sur le fait qu’il obtiendrait une interdiction de touche ou une lourde amende s’il était toujours aussi excité que Klopp.

Le patron de Tottenham, Mourinho, a été bouleversé par le comportement de Klopp sur la ligne de touche lors de la réunion du mois dernier à Anfield, surtout après que le manager de Liverpool ait semblé réprimander le quatrième officiel.

Mourinho a déclaré: «Dans mon cas, j’ai ressenti une évolution. J’ai ressenti une évolution sur le contrôle émotionnel. J’ai ressenti une évolution dans la mesure où je suis plus calme, mieux je peux lire le jeu.

«Et je suis même content que mes assistants, ils se tournent parfois vers la ligne de touche pour communiquer et je reste dans une position privilégiée.

«Et j’ai senti que je devais changer de comportement, ce dont je suis vraiment très content. C’est mon cas personnel. Je ne peux pas parler pour les autres gars.

«Ce que je peux dire, c’est que lorsque je ne me suis pas bien comporté, j’ai payé le prix. Et j’ai payé le prix de deux manières: l’une était de voir les matchs à la télévision dans le vestiaire et l’autre était de lourdes amendes et je pense que, pour certains autres gars, cela ne se passe pas de la même manière.

«Ce n’est pas la même chose avec eux.