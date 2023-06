Jose Mourinho quitte le conseil d’administration de l’UEFA après la suspension de son entraîneur

L’entraîneur de la Roma, Jose Mourinho, a renoncé à sa place au conseil d’administration de l’UEFA. Le conseil d’administration, composé de joueurs et d’entraîneurs du jeu européen, s’attaque aux problèmes du football. Par exemple, cela pourrait être l’arbitrage, le VAR et le calendrier chargé. Les réunions n’ont lieu qu’une fois par an à Nyon, en Suisse. Parmi les autres membres du conseil d’administration figurent Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Gareth Bale et Paolo Maldini.

Mourinho faisait la une des journaux de ce conseil d’administration de l’UEFA que l’organisation a approuvé en avril. Cependant, pas plus d’un mois plus tard, Mourinho a fait la une des journaux pour une tirade enflammée contre l’arbitre Anthony Taylor lors de la finale de la Ligue Europa que la Roma de Mourinho a perdue. En conséquence, l’UEFA a suspendu le manager pour les quatre prochains matches européens de la Roma. Cette saison à venir, la Roma participe à nouveau à la Ligue Europa.

Mourinho a envoyé une lettre à Zvonimir Boban, le président du conseil d’administration, pour communiquer sa décision. En demandant à Boban de transmettre le message au président de l’UEFA Aleksander Ceferin, Mourinho a déclaré qu’il lui semblait juste de prendre cette décision.

« Les conditions auxquelles je croyais si fort lorsque je suis entré ne sont plus valables et je me suis senti obligé de prendre cette décision. » Mourinho a ajouté que sa décision est effective immédiatement.

Mourinho quitte le conseil d’administration de l’UEFA en raison d’une suspension

De toute évidence, Mourinho était mécontent de la réaction de l’UEFA face à ses bouffonneries après la finale de la Ligue Europa. Quatre matchs, c’est une punition sévère. Cependant, Mourinho agissait dans le désordre selon les normes de l’UEFA. En plus de harceler Taylor et l’équipe d’arbitres pendant le match, Mourinho a attendu sur le parking l’arbitre après le match.

Taylor a fait la une des journaux dans les jours qui ont suivi la finale de la Ligue Europa pour la façon dont les supporters de la Roma l’ont traité, lui et sa famille, lorsqu’ils quittaient Budapest. Les bouffonneries ont suscité l’inquiétude de plusieurs arbitres et du grand public du football.

PHOTO : IMAGO / LaPresse