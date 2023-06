Jose Mourinho quitte le conseil d’administration de l’UEFA après avoir été inculpé pour une diatribe d’arbitre

L’entraîneur de la Roma, Jose Mourinho, a demandé à quitter son poste au sein de l’UEFA Football Board, a confirmé vendredi l’instance dirigeante du football à ESPN.

Cela survient moins de deux jours après que Mourinho a été banni des quatre prochains matches européens de son équipe par l’UEFA pour avoir insulté verbalement l’arbitre Anthony Taylor après la finale de la Ligue Europa le mois dernier.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

La Roma a perdu une séance de tirs au but contre Séville après un match nul 1-1 et après le match, des images ont ensuite circulé de Mourinho s’approchant de Taylor et criant des jurons dans sa direction à l’extérieur du stade.

Tel que rapporté pour la première fois par The AthleticMourinho a envoyé une lettre à l’UEFA qui disait : « En vous remerciant pour l’invitation que vous m’avez adressée à être membre du conseil d’administration du football de l’UEFA, j’ai le regret de vous informer qu’avec effet immédiat, je renonce à ma participation à ce groupe .

« Les conditions auxquelles je croyais si fort lorsque j’ai rejoint le club ne sont plus d’actualité et je me suis senti obligé de prendre cette décision.

Jose Mourinho a été très critique envers l’arbitre Anthony Taylor après la défaite de la Roma en finale de la Ligue Europa. Photo de Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

« Je vous prie de bien vouloir également communiquer ma décision au président, M. Aleksander Ceferin. »

Mourinho devrait purger l’interdiction lors de la phase de groupes de la Ligue Europa la saison prochaine après avoir été reconnu coupable d’avoir « dirigé un langage abusif contre un officiel de match », a déclaré l’UEFA dans un communiqué annonçant le verdict de son panel disciplinaire.

L’interdiction est le double de l’interdiction minimale de deux matchs requise par les règles disciplinaires de l’UEFA.

Un jour après la finale, Taylor et sa famille ont été harcelés par des supporters roms à l’aéroport de Budapest.

L’UEFA a également infligé une amende de 50 000 € à la Roma (55 000 $) et empêchera le club de vendre des billets pour son prochain match à l’extérieur en Ligue Europa. Les chefs d’inculpation comprenaient « l’allumage de feux d’artifice, le lancement d’objets, les actes de dégradation et les troubles de foule ».

Les informations de Connor O’Halloran ont été incluses dans ce rapport.