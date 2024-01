José Mourinho quitte la Roma avec effet immédiat

ROME (AP) — Tout a commencé avec un grand succès. Il est descendu dans des explosions laides et des défaites dévastatrices.

Et maintenant José Mourinho le mandat mouvementé à Rome est terminé.

La Roma a annoncé mardi que l’entraîneur au franc-parler quittait le club “avec effet immédiat” — deux jours après une défaite 3-1 à l’AC Milan a laissé les Giallorossi à la neuvième place de la Serie A et risque de rater la Ligue des champions pour une sixième saison consécutive.

La Roma a également été éliminée par la Lazio en un derby de Coupe d’Italie la semaine dernière.

Mourinho en était à sa troisième saison à Rome et son contrat devait expirer en juin. Il a mené les Giallorossi au Titre de l’UEFA Conference League lors de sa première saison et la Roma a été finaliste de la Ligue Europa la saison dernière.

Mais Mourinho s’est également vu imposer une série d’interdictions pour ses protestations et tirades contre les arbitres – ce qui n’a clairement pas été apprécié par les propriétaires américains de la Roma.

Mourinho a été suspendu par l’UEFA de quatre matches européens pour avoir insulté l’arbitre de la finale de la Ligue Europa dans le garage du stade après la défaite de la Roma contre Séville. Il a également été suspendu pour le match de dimanche à Milan en raison de protestations.

“L’AS Roma peut confirmer que José Mourinho et son équipe d’entraîneurs quitteront le club avec effet immédiat”, a indiqué le club dans un communiqué.

“Nous tenons à remercier José au nom de nous tous à l’AS Roma pour sa passion et ses efforts depuis son arrivée au club”, ont déclaré les propriétaires Dan et Ryan Friedkin. “Nous garderons toujours de bons souvenirs de son mandat à la Roma, mais nous pensons qu’un changement immédiat est dans le meilleur intérêt du club.”

La Roma a ajouté que des mises à jour sur l’équipe d’entraîneurs “suivront de manière imminente”.

L’ancien capitaine de la Roma, Daniele De Rossi, est mentionné comme un possible gardien, alors qu’il a été rapporté que la propriété tente d’embaucher Antonio Conte pour la saison prochaine.

Mourinho, 60 ans, qui a déclaré le mois dernier qu’il voulait prolonger son contrat à Rome, pourrait être dirigé vers un club d’Arabie saoudite ou un poste en équipe nationale.

Le titre de la Conference League en 2022 a marqué le premier trophée européen de la Roma depuis plus de six décennies. C’était aussi le cinquième titre européen de Mourinho.

Mourinho a également remporté la Coupe UEFA 2003 et la Ligue des Champions 2004 avec Porto ; la Ligue des Champions 2010 avec l’Inter Milan ; et la Ligue Europa 2017 avec Manchester United, faisant de lui le premier entraîneur à mener quatre clubs différents aux titres européens. Il a également entraîné Chelsea et le Real Madrid vers de nombreux trophées nationaux.

Mais le style défensif de Mourinho est difficile à surveiller et son contrat coûteux était un fardeau pour les finances de la Roma. L’entraîneur portugais, cependant, a joué un rôle clé en attirant des joueurs remarquables comme Paulo Dybala et Romelu Lukaku pour qu’ils rejoignent les Giallorossi – et un Stadio Olimpico constamment à guichets fermés pour les matches a été attribué à sa personnalité démesurée.

___

Football AP : https://apnews.com/hub/Soccer