Jose Mourinho se rend à Anfield pour affronter Liverpool mercredi soir et aussi sûr que le jour suit la nuit, les jeux d’esprit ont commencé.

Le patron de Tottenham entretient une relation épineuse avec le Kop depuis son arrivée sur les côtes anglaises en 2004.

Il était aligné pour prendre le poste que Rafa Benitez allait finalement assumer dans le Merseyside, le charismatique portugais faisant sa base dans l’ouest de Londres.

Maintenant dans le nord de la capitale avec les leaders de la Premier League, les Spurs, Mourinho a pris le temps de viser la longue liste de blessures de Jurgen Klopp, suggérant que les perspectives sont beaucoup plus optimistes que ce qui était annoncé.

« Je pense qu’Alisson n’est pas blessé », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d’avant-match. « [Trent] Alexander-Arnold n’est pas blessé. Matip, je crois qu’il va jouer. Fabinho n’est pas blessé. [Andrew] Robertson n’est pas blessé. [Jordan] Henderson n’est pas blessé. [Georginio] Wijnaldum n’est pas blessé. [Mohamed] Salah n’est pas blessé. [Roberto] Firmino n’est pas blessé. [Sadio] Mane n’est pas blessé. Van Dijk est blessé et Van Dijk est un très bon joueur, bien sûr.

« Mais donnez-moi la liste des blessures de Liverpool et comparez cette liste de blessures avec la meilleure équipe de Liverpool.

«Je peux vous donner une liste des blessures à Tottenham. Nous avons deux enfants de moins de 16 ans blessés, nous en avons deux autres chez les moins de 21 ans et nous en avons trois chez les moins de 23 ans. [Erik] Lamela et [Japhet] Tanganga, et ici vous avez une liste de joueurs.

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que Mourinho se heurte à un patron de Liverpool. Pendant le temps de Benitez dans l’abri, l’équipe de Chelsea de Mourinho a affronté les Reds à plusieurs reprises, y compris des affrontements mémorables en Ligue des champions.