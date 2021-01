Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, a étonnamment nommé Aston Villa comme son équipe préférée à regarder cette saison.

Les Spurs ont mis fin à une séquence de quatre matchs sans victoire en Premier League avec une victoire 3-0 contre Leeds samedi grâce aux buts de Harry Kane, Heung min-Son et Toby Alderweireld.

L’équipe de Jose Mourinho se trouve à quatre points du haut du tableau après avoir connu une série de matches difficiles qui les ont vus affronter quatre des soi-disant « six grands » à la fin de 2020.

Ils affronteront ensuite des matchs de coupe contre Brentford et Marine avant un voyage à Villa le 13 janvier.

Et parlant à BT Sport à temps plein, Mourinho a insisté sur le fait qu’il ne s’attendait pas à ce que les choses deviennent plus faciles pour son équipe – faisant l’éloge de Dean Smith et de son équipe de Villa.

« Quand les gens ont dit qu’après avoir disputé les six premiers matchs les plus faciles, je n’y croyais pas, » a déclaré Mourinho.

« Leeds est une équipe capable de causer des problèmes à tout le monde et la suivante, Aston Villa, est mon équipe préférée en Premier League pour le moment.

« C’est l’équipe que j’aime le plus regarder, c’est une équipe avec beaucoup de très bons joueurs qui sont très bien entraînés et c’est ce qui nous attend. »