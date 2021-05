Jose Mourinho ne vise pas le retour à la direction la saison prochaine

Jose Mourinho a déclaré qu’il ne s’attendait pas à revenir à la direction la saison prochaine après son licenciement par Tottenham Hotspur, équipe de Premier League, et qu’il attendra le bon club avec la bonne culture.

L’ancien patron de Porto, Chelsea, de l’Inter Milan, du Real Madrid et de Manchester United a été limogé par Tottenham après 17 mois à la tête du club londonien et six jours avant leur défaite 1-0 en finale de la Coupe de la Ligue face à Manchester City.

Le joueur de 58 ans n’est pas pressé de revenir sur la sellette dans un autre club et devrait travailler en tant qu’analyste lors du Championnat d’Europe de cette année.

« Je n’ai pas de plans. Je continue ma vie normale. Je me sens frais. Je me sens calme. Je suis en vacances. J’ai plus de temps pour faire mes devoirs et mes analyses », a déclaré Mourinho dans une interview accordée au Times Magazine.

«J’attendrai d’être de retour dans le football. Pas seulement pour le bon club, mais pour la bonne culture. Peut-être que la saison prochaine est prématurée, nous verrons. «

Les Spurs étaient en tête de la ligue en décembre avant de baisser le classement et ils sont septièmes avec 53 points en 33 matchs avant leur match contre Sheffield United dimanche.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici