Jose Mourinho a déclaré qu’il connaissait les raisons de l’incapacité de Tottenham à clôturer les matches, mais a affirmé qu’il ne les rendrait peut-être jamais publics.

Les Spurs ont perdu 18 points par rapport aux positions gagnantes cette saison, le dernier revers intervenu le week-end dernier après avoir mené Manchester United 1-0 pour subir une défaite 3-1.

Seul Brighton (20 ans) a un pire bilan et bien que Mourinho pense comprendre les causes profondes du problème, il a refusé de donner plus de détails.

« Je sais pourquoi c’est arrivé et je sais aussi que vous pouvez le regarder dans une perspective différente », a-t-il déclaré jeudi.

«Une équipe qui commence bien les matchs et qui commence à gagner des matchs signifie quelque chose de positif que vous aimez oublier, l’aspect positif de cela.

« Mais je suis d’accord avec vous dans le sens où lorsque vous êtes dans des positions gagnantes et que vous perdez des points, il y a aussi des choses négatives. »

Jose Mourinho n’était pas disposé à discuter de l’incapacité des Spurs à tenir la tête. Photo par Goran Stanzl / Pixsell / MB Media / Getty Images

Invité à en expliquer les raisons, Mourinho a ajouté: « C’est de cela que je ne suis pas prêt à discuter avec vous. Je pense que cela a à voir avec certaines de nos qualités en tant qu’équipe mais je ne suis pas prêt à discuter avec vous. »

Poussé quand il serait prêt, Mourinho a ajouté: « Peut-être jamais. »

Mourinho a été gardé tout au long de sa conférence de presse pour prévisualiser le voyage de vendredi à Everton, peut-être conscient que sa récente critique publique de plusieurs personnes a laissé certains membres de l’équipe frustrés.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’un certain nombre de joueurs de Tottenham ont été frustrés par le fait que Mourinho a identifié des erreurs défensives dans l’explication des défaites et que le joueur de 58 ans a tenu à éviter toute discussion détaillée de sa défaite contre United pour cette raison.

Son Heung-Min avait été victime d’abus racistes après s’être retrouvé sous le coup d’une contestation de Scott McTominay, un incident qui a vu ce qui aurait été le premier but de United refusé lors de l’examen VAR.

Les Spurs ont publié une déclaration condamnant le contenu « odieux » des messages destinés à Son, dont la conduite a déclenché un étrange échange de mots entre Mourinho et le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer.

Mourinho a suggéré que Son serait dans un état approprié pour affronter Everton à Goodison Park. « Je pense qu’il va bien », a ajouté le Portugais. « Il est aimé ici. Il est aimé à la maison. Je crois qu’il a obtenu le soutien dont il avait besoin ici et à la maison, donc je pense qu’il va bien. »

Les Spurs doivent faire face à une tâche ardue pour se qualifier pour la Ligue des champions, à la septième place, à six points de West Ham à la quatrième. Matt Doherty et Ben Davies restent tous deux mis à l’écart en raison d’une blessure.