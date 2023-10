José Mourinho a insisté samedi sur le fait qu’il n’avait aucune crainte pour son avenir malgré le début de saison difficile de la Roma en Serie A.

L’ancien entraîneur du Real Madrid, de Manchester United, de l’Inter Milan, de Tottenham et de Chelsea connaît le pire début de sa carrière d’entraîneur avec cinq points en six matches, laissant la capitale 16ème.

« Il y a trois mois, les gens disaient que ce serait une tragédie si je partais », a déclaré l’entraîneur portugais lors d’une conférence de presse avant le déplacement de Serie A dimanche à Cagliari.

« Et maintenant, il semble que je sois le problème.

José Mourinho : « J’ai reçu la plus grande proposition de manager de l’histoire du football ». « J’ai décidé de refuser parce que j’ai dit au conseil d’administration de l’AS Roma, aux supporters et aux joueurs que j’allais rester. Je leur ai donné ma parole ». La proposition venait d’Al Hilal : 30 millions d’euros nets par saison. pic.twitter.com/uGLT4lq69X -Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 30 septembre 2023

« Je n’écoute ni ne lis ce qu’on écrit ou dit sur moi, il y a des gens qui me rapportent des choses. Ce n’est pas moi le problème, derrière chaque situation, il y a plusieurs facteurs », a-t-il poursuivi.

« Je n’ai jamais prétendu être seul responsable d’une victoire, je ne le fais pas non plus d’une défaite. Je suis ici pour me battre chaque jour aux côtés de mes joueurs et des supporters.

« Il n’y a que M. Friedkin (le propriétaire américain du club) qui peut me dire que cela s’arrête avant le 30 juin. »

José Mourinho: « C’est vrai, c’est le pire début de saison pour la Roma et pour moi en tant qu’entraîneur… mais c’est aussi vrai que la Roma n’a jamais eu la chance de disputer deux finales européennes consécutives dans son histoire ». AS Rome en Serie A : ️ 6 matchs⛔️ 3 défaites 2 nuls✅ 1 victoire pic.twitter.com/1R0HhTxiAc -Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 28 septembre 2023

« Je n’ai pas peur, je ne manque pas de confiance, j’assumerai mes responsabilités », a ajouté Mourinho, 60 ans, qui entraîne la Roma depuis 2021.

La Roma n’a remporté qu’un seul de ses six matches de championnat, une défaite 7-0 contre Empoli et a perdu 4-1 à Gênes au cours de la semaine.

« Nous devons gagner des matches, il ne faut pas chercher d’excuses », a ajouté Mourinho, qui a révélé avoir « reçu une offre folle durant l’été », sans préciser le club qui l’avait contacté.

