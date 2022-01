Jose Mourinho, Mark Hughes, Claudio Ranieri: le patron d’Axed Watford rejoint les plus limogés de la Premier League | Nouvelles du football

À peine cinq ans après avoir mené Leicester à son triomphe sans précédent en Premier League, Claudio Ranieri a un nouveau morceau d’histoire à son nom – se déplaçant en tête des patrons les plus limogés de la ligue.

Pauvre Claudio Ranieri. L’homme derrière l’un des plus grands exploits managériaux du football a reçu une nouvelle distinction, mais il est peu probable qu’il mette celle-ci sur son LinkedIn. Lundi, Ranieri a été limogé par un club de Premier League pour la quatrième fois, égalant un record partagé par Mark Hughes et Jose Mourinho.

Bien sûr, tous les trois sont entrés en sachant que cela arriverait probablement – ​​en particulier Ranieri à Watford et Mourinho à Chelsea. Le sac fait autant partie de la vie d’un manager de Premier League que les vêtements d’entraînement monogrammés ou les diatribes au quatrième officiel. C’est l’histoire des licenciements à l’époque de la Premier League.

Tout d’abord, une note rapide sur ce qui constitue un limogeage – nous avons choisi de ne pas inclure les démissions ou les managers qui ont été déplacés vers un poste de directeur du football qui est (techniquement, au moins) une promotion. Les statistiques par saison couvrent la période du 1er juin au 31 mai, à l’exception de la saison 2019-20 prolongée par Covid. Nous n’avons inclus que les licenciements de chaque club lorsqu’ils étaient en Premier League.

Watford a limogé Claudio Ranieri après moins de quatre mois à la tête de Vicarage Road.



Watford a limogé Claudio Ranieri après moins de quatre mois à la tête de Vicarage Road.



Les emplois les plus instables de la Premier League sont, sans surprise, à Chelsea et à Tottenham, qui ont tous deux limogé 13 managers à l’époque de la Premier League. Roman Abramovich et Daniel Levy ont tous deux limogé 10 managers chacun, les laissant tous les deux derrière les 11 de Doug Ellis en 31 ans à Aston Villa.

Cela aide que Chelsea et Tottenham aient toujours été présents en Premier League depuis sa création, bien sûr. Tous les clubs n’ont pas cette longévité, mais ils peuvent toujours trouver des moyens de frapper au-dessus de leur poids. Depuis le début de 2019-2020, un total de 20 managers ont été limogés par des clubs de Premier League. Cinq de ces 20 licenciements, un quart complet, ont été effectués par Watford. Juste dire.

À juste titre, Chelsea et Tottenham ont été les premiers clubs de la nouvelle Premier League à limoger leurs managers.

Ian Porterfield de Chelsea a été le premier manager de Premier League à perdre son emploi le 15 février 1993, après une série de 11 matchs sans victoire. Il était le seul manager limogé au cours de cette première saison de Premier League, alors que le président des Spurs, Alan Sugar, a attendu jusqu’à l’été pour se débarrasser des entraîneurs en chef conjoints Doug Livermore et Ray Clemence.

Lorsque Porterfield a quitté Chelsea, il a été le premier limogeage de l’élite anglaise pendant 13 mois. Cela semble presque pittoresque maintenant, mais la Premier League était un endroit relativement stable à gérer jusqu’à tout récemment. Au cours des 18 premières saisons, de 1992-93 à 2009-10, 4,1 managers ont été limogés par saison. En 12 saisons depuis lors, les managers ont été limogés au rythme de 8 par saison.

Ces dernières années, les clubs ont eu tendance à être plus stratégiques, ainsi qu’à être plus impitoyables. Quatre des huit limogeages cette saison se sont produits avant une période sans jouer : Watford a limogé Xisco Munoz avant la fenêtre internationale d’octobre, et Claudio Ranieri est parti au début de la trêve hivernale. Norwich et Aston Villa ont tous deux décidé de faire un changement quelques heures après leurs derniers matchs avant les internationaux de novembre. En effet, novembre 2021 a été le pire mois pour les licenciements de l’histoire de la Premier League, avec quatre patrons perdant leur emploi (Nuno Espirito Santo et Ole Gunnar Solskjaer les autres gaffers malchanceux).

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le nouveau patron de Watford, Roy Hodgson, insiste sur le fait qu’il est heureux de travailler avec l’équipe actuelle et qu’il n’exigera pas de nouvelles recrues avant la fermeture de la fenêtre.



Novembre et décembre sont les mois les plus dangereux pour les managers. 24 managers de Premier League ont perdu leur emploi en novembre et 26 ont vu leur Noël gâché par un P45. Sur les 139 licenciements de cadres de l’histoire de la Premier League, 50 d’entre eux se sont produits au cours de l’un de ces deux mois.

C’est compréhensible – novembre et décembre sont suffisamment avancés dans la saison pour rendre nerveux les dirigeants des clubs, en particulier ceux des clubs autour de la zone de largage. 28 managers ont été limogés en novembre ou décembre avec leur club dans la zone de relégation.

Dans toute l’histoire de la Premier League, 25 managers ont perdu leur emploi alors qu’ils étaient en bas de la ligue – la deuxième position la plus meurtrière de la ligue, revendiquant 20 managers, est la 17e.

Aucun manager de Premier League n’a jamais perdu son emploi alors qu’il était en tête du classement, ce qui ne devrait pas être une grande surprise, mais cinq ont été limogés alors qu’ils étaient deuxièmes. Trois d’entre eux – tous des managers de Chelsea, curieusement – ont été limogés après avoir terminé deuxièmes.

Les deux malchanceux pour passer la mi-saison ? Ruud Gullit a été limogé par Chelsea en février 1998 alors qu’il était à cinq points du leader Manchester United et à trois places au-dessus des futurs champions Arsenal. Roberto Mancini a été limogé par Manchester City en mai 2013, exactement un an jour pour jour après avoir mené City à son premier titre en 44 ans. Ils avaient 13 points de retard sur Man Utd à l’époque, mais c’est quand même de la gratitude pour vous.

Si vous êtes un manager de Premier League et que vous voulez de la longévité, alors la troisième place est faite pour vous : un seul manager a déjà été limogé à ce poste. Thomas Tuchel peut donc dormir tranquille après tout. Cela dit, le manager qui a perdu son emploi alors qu’il occupait la troisième place était Roberto Di Matteo, bien qu’il ait mené Chelsea en Ligue des champions la saison précédente…