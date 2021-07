José Mourinho « l’un des plus grands »

L’équipe de Serie A, l’AS Roma, a recruté le gardien Rui Patricio du club de Premier League Wolverhampton Wanderers, ont annoncé mardi les deux clubs, le club italien payant une redevance initiale de 11,5 millions d’euros (13,54 millions de dollars).

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

L’international portugais a été le pilier des Wolves, n’ayant raté que deux matchs de Premier League au cours de son séjour de trois ans et gardant 37 feuilles blanches. Il faisait également partie de l’équipe portugaise de l’Euro 2020 qui a été éliminée en huitièmes de finale.

Roma, qui a terminé septième de Serie A la saison dernière, a embauché l’ancien patron des Spurs Jose Mourinho et Patricio a déclaré qu’il avait hâte de jouer sous la direction du manager portugais.

« Avec Jose Mourinho, nous parlons de l’un des plus grands entraîneurs du monde et je suis ravi de commencer à travailler avec lui et de faire tout ce que je peux pour aider l’équipe », a déclaré Patricio.

Après deux septièmes places, les Wolves ont terminé 13e la saison dernière, le manager Nuno Espirito Santo quittant le club à la fin de la saison pour rejoindre Tottenham Hotspur.

« [Patricio] a fait partie des meilleures années de l’histoire récente du club… venir à nous lorsque nous étions nouvellement promus et aider le club à atteindre deux septièmes places », a déclaré le directeur technique des Wolves, Scott Sellars.

« Il a été un serviteur fantastique du club, mais c’est une opportunité fantastique pour lui de découvrir un nouveau club dans une nouvelle ligue, et une bonne décision pour toutes les personnes impliquées. »