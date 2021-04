Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, dit qu’il n’est pas d’accord avec l’opinion de son homologue de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, selon laquelle les trophées ne déterminent pas le succès.

Avant la confrontation entre Tottenham et Man Utd dimanche, en direct sur Sky Sports, Mourinho a ajouté qu’il pensait que le manager de Solskjaer pendant ses jours de jeu à Old Trafford – Sir Alex Ferguson – avait également vu la valeur de l’argenterie.

Solskjaer a déclaré que les progrès de son équipe ne devraient pas être jugés sur la question de savoir s’ils remportent la Ligue Europa cette saison et a déclaré que l’obsession de gagner de l’argenterie était une « chose d’ego » pour certains.

Mais Mourinho, qui a un nombre impressionnant de trophées sur son CV – y compris la Ligue Europa et la Coupe de la Ligue pendant son propre mandat à United – ne partage pas ce point de vue.

« C’est son opinion (de Solskjaer) », a déclaré Mourinho. «Je suis presque sûr que son grand patron Sir Alex avait une opinion différente à ce sujet.

«Mais je respecte ce que pense Solskjaer. Je pense différemment.

« Liberté de pensée, liberté d’idées, et si c’est ce qu’il pense, cela me convient. Ce n’est pas un problème pour moi, il ne manque de respect à personne.

« Mais je répète que je crois que son grand patron, et le plus grand de l’histoire de la Premier League, a un point de vue différent à ce sujet. »

Mourinho est mécontent de la couverture médiatique qu’il a reçue cette semaine à la suite du match nul 2-2 de dimanche à Newcastle.

Après le match, Mourinho a critiqué ses joueurs et a également affirmé que Toby Alderweireld ne s’était entraîné avec l’équipe que le samedi à l’avance – bien que le club ait diffusé des photos sur les chaînes de son club du Belge étant avec le groupe à partir de mercredi.

Interrogé lors de sa conférence de presse d’avant-match vendredi s’il souhaitait clarifier ces propos, Mourinho a choisi de ne pas le faire, avant de s’échapper pour jouer dans un match du staff sur le terrain d’entraînement du club.

Il a dit: «Je ne peux pas clarifier et je ne peux pas clarifier parce que vous en avez parlé pendant toute la semaine.

«Vous jouez au jeu, appréciez le jeu pendant toute la semaine et maintenant je veux profiter de mon jeu à 13 heures et maintenant je suis ici pour répondre à la question à laquelle vous avez déjà répondu pendant toute la semaine.

















L’entraîneur-chef de Tottenham, Jose Mourinho, discute des préparatifs positifs de son équipe pour leur match contre Manchester United



«Je n’ai rien à clarifier.

«Si je dois clarifier, je clarifie avec mon peuple et non avec les gens qui savent tout et qui ont écrit, parlé et vendu des journaux et avec le public à la radio et à la télévision.

«Tu ne me paies même pas un pourcentage, donc je ne vais pas jouer au jeu.

« Laisse-moi jouer, je travaille dans le gymnase depuis deux semaines pour ce match et maintenant je vais arriver en retard. »