José Mourinho, la Roma et le limogeage qu’il n’a jamais vu venir

Les supporters s’étaient rassemblés sur la route cahoteuse devant le terrain d’entraînement Fulvio Bernardini à Trigoria.

Lorsqu’une Lexus sortait du parking et que la barrière de sécurité se soulevait, ils se rassemblaient autour d’elle pour l’empêcher de partir. La vitre passager s’est fermée pour révéler un José Mourinho angoissé. «Grazie, José! Merci pour tout. Nous vous aimons », sanglotaient les hommes adultes, la voix tremblante. Mourinho était également visiblement contrarié.

Tout au long de sa carrière, il ne s’est jamais senti aussi aimé par une base de fans qu’à Rome. On s’attendait à ce que la profondeur des sentiments reste entre les mains des Friedkins, les propriétaires du club, même si les résultats se détérioraient. Il portait la chaleur que lui témoignaient les supporters comme une cape protectrice. Scossone Nessuno en vue telle était l’analyse des initiés après la défaite 3-1 de dimanche contre Milan à San Siro. Rien de sismique comme un licenciement brutal.

Mais s’il y a une chose qui a distingué l’époque où les Friedkins étaient les gardiens de la Roma, c’est leur capacité à surprendre tout le monde. La surprise de la nomination de Mourinho il y a deux ans et demi a désormais été égalée par le choc de son éviction.

Son culte de la personnalité est tel à Rome que Mourinho semblait intouchable. Mais s’il sait que rien n’est acquis dans le football – même son ami Carlo Ancelotti, un entraîneur qu’il respecte énormément, est limogé – cette décision l’a profondément blessé. Mourinho a fondu en larmes lorsque la Roma a remporté la Ligue Europa Conférence à la fin de sa première saison. Il s’agit du trophée le moins important de l’UEFA, mais c’est le premier remporté par le club depuis 14 ans. Cela signifiait tout pour les fans qui cherchaient désespérément quelque chose à célébrer et tout pour lui à ce moment-là de sa carrière.

Mourinho avait été limogé par Chelsea, puis par Manchester United puis par Tottenham Hotspur. Beaucoup l’ont radié. Mourinho emportait tout cela avec lui. A Tirana, où la Roma a battu Feyenoord en 2022, il a tout laissé échapper. Les critiques avaient tort. Mourinho n’avait pas fini après tout.

Les larmes de mardi à l’extérieur de Trigoria n’étaient pas celles d’un crocodile. Au contraire, il savait à quoi cela ressemblerait, non seulement face à des fans au cœur brisé, mais aussi face au monde entier : Mourinho a encore été limogé. Il ne voulait pas sortir comme ça.

Roma, après tout, était sa rédemption jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas.

Après avoir signalé à plusieurs reprises son désir de discuter avec les Friedkins d’un nouvel accord pour remplacer celui qui devait expirer en juin, Mourinho a finalement obtenu son rendez-vous. Ce n’était pas prévu et le résultat n’était pas non plus celui qu’il souhaitait.

Les Friedkins sont restés brefs. En l’espace de 25 minutes, Mourinho a reçu l’ordre de partir avec effet immédiat. Son remplaçant par intérim, le vainqueur de la Coupe du monde et légende de la Roma Daniele De Rossi, avait déjà été choisi. De Rossi était en route pour Trigoria pour signer un contrat jusqu’à la fin de la saison. De Rossi était si enthousiaste qu’il n’y avait aucune condition à son acceptation autre qu’un bonus si la Roma se qualifiait pour la Ligue des champions.

“Nous tenons à remercier Jose au nom de nous tous à l’AS Roma pour sa passion et ses efforts depuis son arrivée au club”, ont déclaré Dan et Ryan Friedkin dans un communiqué. “Nous garderons toujours de bons souvenirs de son mandat à la Roma, mais nous pensons qu’un changement immédiat est dans le meilleur intérêt du club. Nous souhaitons à José et à ses assistants tout le meilleur dans leurs projets futurs.

Peut-être que Mourinho n’aurait pas dû être surpris. En près de quatre ans à Rome, les Friedkins ont souhaité créer l’impression qu’ils ne sont pas comme les autres propriétaires américains absents. Ils assistent aux matchs au Stadio Olimpico et ont passé beaucoup de temps sur le terrain. Mais ces derniers temps, ils ont gardé leurs distances, sinon avec la ville elle-même, du moins avec Trigoria. Mourinho s’est entretenu avec le président Dan Friedkin après le dernier derby de Rome en championnat, un snoozefest 0-0 à la mi-novembre. Il ne cachait alors pas que la communication était au mieux intermittente, voire quasi inexistante.

Dan Friedkin a décidé que ça suffisait à Rome (Stephen Pond/Getty Images)

Avec le recul, Mourinho aurait pu et aurait peut-être dû partir après la finale de la Ligue Europa la saison dernière. Il avait mené la Roma à deux titres européens consécutifs pour la première fois de son histoire et, malgré une défaite aux tirs au but contre Séville, son stock était sans doute à son plus haut niveau depuis des années. Une offre de rejoindre l’élite du Real Madrid ou du Paris Saint-Germain ne s’est cependant jamais concrétisée, et l’affection que lui témoignent les supporters de la Roma vraiment compté dans sa prise de décision.

À Budapest – et lors du dernier match de la Roma la saison dernière contre Spezia – il a ravi et surpris les supporters en faisant clairement signe de son intention de rester pour la dernière année de son contrat. Au cours de l’hiver, il a rendu public à plusieurs reprises sa volonté de s’engager avec la Roma et de rester au club plus longtemps que tout autre tout au long de sa carrière. La loyauté compte dans cette ville. Francesco Totti a refusé le Real Madrid afin de passer toute sa carrière dans le club de sa ville natale et même si Mourinho n’est pas originaire de Rome, il savait comment appuyer sur les boutons des Romains.

Il a raconté que la Fédération portugaise l’avait contacté au sujet du poste en équipe nationale après la Coupe du monde 2022 et comment il l’avait refusé pour la Roma. Il a ensuite affirmé qu’une délégation saoudienne lui avait rendu visite à Londres l’été dernier et lui avait fait la plus grosse offre salariale qu’un entraîneur ait jamais reçue, qu’il a rejetée. Cela l’a fait aimer des fans, dont beaucoup pensaient que sa fidélité devrait être récompensée par un nouvel accord. Les Friedkins n’ont jamais rendu la pareille. Plus Mourinho parlait de renouvellement, plus le silence des Friedkins devenait assourdissant.

Le 1er janvier, le gouvernement italien a aboli un allégement fiscal utilisé par les clubs de Serie A pour attirer de meilleurs entraîneurs et joueurs. Cela signifiait que, même si la Roma se portait bien, la perspective de renouveler Mourinho devenait plus chère du jour au lendemain. Le joueur de 60 ans n’a pas été bon marché à garder. Il est déjà l’entraîneur le mieux payé de la ligue. Les Friedkins lui ont fait plaisir lors de son premier été avec une dépense nette de 113 millions d’euros (97,2 millions de livres sterling ; 123 millions de dollars). Cela a contribué à ce que l’UEFA délivre à la Roma les accords de règlement du fair-play financier les plus stricts.

Depuis lors, le directeur général de la Roma, Tiago Pinto, a dû vendre plus que dépenser pour que le club reste conforme. Faire cela et garder un entraîneur aussi exigeant que Mourinho à ses côtés a été un exercice d’équilibre délicat. Des faillites telles que Matias Vina (13 millions d’euros) et Eldor Shomurodov (18 millions d’euros) – des erreurs dont Pinto est propriétaire – n’ont pas aidé. Même Rui Patricio, pour qui la Roma a payé 11,8 millions d’euros alors qu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat avec les Wolves, a aggravé les choses. Cependant, les étoiles ont continué à arriver ; des stars qui n’auraient pas signé sans Mourinho. D’abord Paulo Dybala en transfert gratuit en 2022. Puis Romelu Lukaku prêté par Chelsea à la fin de l’été dernier.

C’étaient des étoiles déchues.

Les joueurs de la Roma sont désormais sous pression (Isabella Bonotto/AFP via Getty Images)

Mourinho a soutenu que la Roma n’avait pu recruter des joueurs de ce calibre que parce qu’ils s’étaient égarés : les sans contrat (Dybala, Houssem Aouar et Evan N’Dicka), les sujets aux blessures (Renato Sanches), les marginalisés ( Lukaku) et les relégués (Diego Llorente et Rasmus Kristensen). Alors que les dépenses ont diminué – Mourinho a régulièrement souligné que seuls Frosinone et Vérone ont dépensé moins en termes bruts lors du dernier mercato – la masse salariale a augmenté, non seulement avec les arrivées de Dybala et Lukaku, mais aussi de joueurs comme N’Dicka. , qui a choisi de rejoindre la Roma plutôt que l’AC Milan grâce à un transfert gratuit de l’Eintracht Francfort car l’offre salariale était presque le double.

Les renouvellements du capitaine Lorenzo Pellegrini, un Romain d’origine, et de la ligne dure de Mourinho, Gianluca Mancini, l’ont encore gonflé, et c’est là que réside la déconnexion. D’une part, Mourinho pense que des équipes comme la Fiorentina et Monza ont de meilleures équipes, affirmant lors de ce qui s’est avéré être sa dernière conférence de presse que la Roma était “pas parmi les équipes qui devraient terminer parmi les quatre premiers. Ils doivent penser que je m’appelle « José Harry Mourinho Potter ».

En revanche, la masse salariale de la Roma est la plus chère d’Italie après la Juventus et l’Inter. Mais ils sont neuvièmes du championnat, réalisant leur pire saison depuis plus de 20 ans. C’est devenu embarrassant pour les Friedkins. À une époque de l’histoire de la Serie A où quatre équipes différentes ont remporté le championnat en quatre ans, les propriétaires ne devraient pas seulement être déçus de l’échec de Mourinho à se qualifier pour la Ligue des Champions : ils devraient se demander pourquoi leur investissement n’a pas produit de titre. défi.

Au début de ce mercato hivernal, des signes tardifs de recul ont commencé à apparaître. Une décision de Leonardo Bonucci, le genre de joueur grisonnant qu’aime Mourinho, a fait l’objet d’un veto en faveur du prêt de Dean Huijsen, un adolescent, de la Juventus. C’était tout ce que la Roma pouvait se permettre avec un budget de 1,8 million d’euros pour janvier et tandis que Mourinho se félicitait de la signature, la fin de la poursuite de Bonucci par le club a signalé un changement de stratégie.

Vint ensuite la nouvelle que Pinto partirait à la fin de cette fenêtre de transfert et, contrairement à Mourinho, selon ses propres conditions. Le retour de De Rossi au club à titre intérimaire signifie que le remplaçant de Pinto n’aura plus le renouvellement ou le limogeage de Mourinho comme première priorité. Au lieu de cela, ils auront le temps de mener une recherche approfondie d’un remplaçant.

Le moment du limogeage de Mourinho est survenu par coïncidence le lendemain de l’expiration de la clause de rachat de 12 millions d’euros du contrat de Dybala pour janvier, protégeant peut-être la Roma si un club étranger avait tenté de profiter des turbulences et de l’attirer.

Paulo Dybala a manqué (Paolo Bruno/Getty Images)

Comment Mourinho aurait pu utiliser le soyeux meneur de jeu argentin dimanche à Milan. C’était le septième match que Dybala manquait en raison d’une blessure en championnat cette saison. Sans lui, c’est une proposition différente. Mourinho pourrait en dire autant de Chris Smalling, porté disparu depuis septembre. Tammy…