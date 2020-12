Jose Mourinho a remis en question l’ambition de ses joueurs après que Tottenham ait perdu une autre avance tardive.

Le patron de Tottenham, Mourinho, a admis qu’il était frustré après avoir laissé échapper deux précieux points lorsque Romain Saiss a saisi un vainqueur à la 86e minute pour annuler le but de Tanguy Ndombele à la première minute.

C’était une autre leçon cruelle pour les Spurs qui ont concédé tard à Liverpool et au Crystal Palace avant un autre revers tardif à Molineux.

Mourinho a déclaré: «Un point contre les Wolves ne serait normalement pas un mauvais résultat car ils sont un adversaire fort. Mais marquer dès la première minute et avoir 89 minutes pour marquer plus, il y a un sentiment de frustration.

« Je connais la façon dont je prépare l’équipe, je sais tout cela et je ne veux pas en dire plus. Nous n’avions ni l’ambition ni le désir d’en faire plus.

« Vous connaissez ma façon de travailler. Ce n’est pas à moi de vous en parler. Je connais mon équipe et mes joueurs mieux que quiconque.

«Je suis frustré par le résultat, nous avions le contrôle du match, nous avions 89 minutes pour marquer plus de buts et nous ne l’avons pas fait. Il ne s’agit pas seulement de ne pas marquer, mais aussi de ne pas être dangereux et ambitieux et c’est pour moi le problème.

«Bien sûr, nous pouvons revenir dans les virages, et dire à Liverpool que nous devrions gagner et que nous avons perdu avec un corner, nous pouvons dire ici que nous devrions gagner et faire match nul avec un corner…. l’autre direction est de marquer dans la première minute. Vous avez 89 minutes pour marquer plus et ne l’avez pas fait.