Jose Mourinho a donné une réponse notée X sur l’énorme amélioration du milieu de terrain Tanguy Ndombele à Tottenham.

Ndombele a eu du mal à entrer dans l’équipe des Spurs la saison dernière, mais a été l’un de leurs joueurs les plus brillants jusqu’à présent dans la campagne en cours.

Le Français a de nouveau été impressionnant lors de la victoire 3-1 contre Sheffield United, couronnant sa performance avec un lob sensationnel pour le troisième but des Spurs.

Et lorsqu’on lui a demandé après le match à quoi Mourinho attribuait l’amélioration de Ndombele, il s’est lancé dans une réponse passionnée.

« Quand parfois j’entends » Le joueur x ne joue pas bien parce que l’équipe joue de cette façon ou de cette façon « , c’est des taureaux *** », a-t-il déclaré.

« Ce sont des excuses typiques de l’entourage des joueurs, des directeurs sans aucune idée de ce qu’est le football, ce ne sont que des spéculations.

« J’entraîne depuis tant d’années, j’ai eu tellement de joueurs. J’ai assez d’expérience pour dire et sentir que quand un joueur ne joue pas très bien, c’est sa responsabilité, et quand un joueur change les choses et apporte son niveau de performance. à un très haut niveau, c’est aussi sa responsabilité.

« C’est un excellent exemple [with Ndombele], la porte est toujours ouverte, la porte de l’équipe est toujours ouverte, et lorsqu’un joueur ne joue pas, il doit essayer de comprendre pourquoi, il doit essayer de comprendre comment peut-il franchir cette porte.