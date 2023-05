Jose Mourinho flirte avec l’intérêt pour le poste au PSG

Jose Mourinho s’est récemment exprimé sur l’intérêt du PSG et de Chelsea pour son expertise managériale. L’actuel entraîneur de la Roma se bat pour garder le club dans les places de la Ligue des champions. Puis, en Europe, la Roma se prépare pour une demi-finale de Ligue Europa face au Bayer Leverkusen. La saison dernière, Mourinho a mené le club à son premier trophée européen avec l’Europa Conference League.

Le toujours polarisant Mourinho ne reviendra pas à Chelsea, selon . Cependant, il a été moins sec sur le potentiel du PSG. Christophe Galtier n’apaise pas la hiérarchie du Parc des Princes, victime d’une élimination en huitièmes de finale de Coupe de France et d’UEFA Champions League. CMR Sport est allé jusqu’à affirmer que Mourinho est en pourparlers avancés pour signer avec le PSG en tant que prochain manager.

Mourinho lui-même n’est pas nécessairement assuré de la sécurité dans son rôle. Même si Roma a assuré le manager portugais de son poste, les temps ont changé au cours du dernier mois. Mourinho prend un match à la fois dans la campagne en cours.

« Je ne parle pas à des amis, des camarades, des journalistes », a déclaré Mourinho. « S’il y a quelques mois, notre PDG [Pietro] Berardi a dit qu’il était sûr que je resterais, c’est son interprétation. Si cette fois [Itlaian journalist] M. Zazzaroni a dit que ce qu’il a dit est une interprétation de lui, je ne parle à personne.

Le contrat de Mourinho à Roma court jusqu’à la saison prochaine.

« La situation est claire, d’un point de vue contractuel j’ai encore un an sur mon contrat. Le football est le football, parfois les contrats ne sont pas la chose la plus importante. Tout va bien, tout calme, le prochain est toujours le match le plus important.

Mourinho pourrait être disponible pour le PSG ou Chelsea

Le directeur sportif de la Roma, Walter Sabatini, a fait écho à ces réflexions.

« Ceux qui ont embauché Mourinho connaissent parfaitement son comportement », a déclaré Sabatini Sky Sports Italie. «Cependant, il est difficile de dire qu’il veut partir. Pour l’instant, cependant, il obtient des résultats. Bien sûr, cela dépendra de la fin de la saison, mais la Roma [has] la chance d’atteindre la finale de la Ligue Europa. Mourinho a fait un excellent travail. N’oublions pas les blessures. »

La rumeur selon laquelle la Roma limogerait Mourinho découle probablement du dérapage actuel du club en Serie A. Début avril, la Roma était troisième. Ce serait une place en Ligue des champions. Cependant, une baisse de forme et le retour de la Juventus dans la partie supérieure du tableau ont fait chuter le club à la septième place, sa place actuelle. Lors de ses quatre derniers matches nationaux, la Roma compte deux points. Cela inclut des défaites contre l’Atalanta et l’Inter et un match nul avec Milan à domicile. Chacune de ces trois équipes a grimpé au-dessus de Roma au cours du mois dernier.

PHOTO : IMAGO / Insidefoto