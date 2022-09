Jose Mourinho fait une apparition dans le nouveau clip de Stormzy, Usain Bolt aussi

L’entraîneur de football portugais Jose Mourinho a fait une apparition surprise dans le nouveau clip de Stormzy pour la chanson “Mel Made Me Do It”. Il comprend certaines des lignes emblématiques de Mourinho. La chanson est sortie jeudi soir. Mourinho peut être vu dans la vidéo en costume entièrement noir avec Stormzy et d’autres membres. Citation mémorable de Mourinho, « Je préfère ne pas parler. Si je parle, j’aurai de gros ennuis”, peut-on également entendre dans la vidéo. Les mêmes mots ont été prononcés par Mourinho en 2014 après la défaite de son ancienne équipe de Chelsea contre Aston Villa en Premier League.

L’ancien entraîneur du Real Madrid et de Manchester United a également partagé ses sentiments à propos de la vidéo sur Instagram. Mourinho a lui-même posté une photo avec le rappeur britannique. “C’était très amusant de faire cette apparition pour le nouveau clip de Stormzy sorti aujourd’hui. J’ai passé un bon moment », lit-on dans la légende.

Mourinho n’est pas le seul à faire une apparition surprise dans la vidéo. Des personnalités comme Usain Bolt, Ian Wright, Dave, Louis Theroux, Idris Elba et Jonathan Ross peuvent également être vues dans le clip vidéo.

Mourinho, plus tôt cette année, avait écrit l’histoire après être devenu le deuxième manager à remporter cinq titres européens majeurs. L’ancien entraîneur de football italien Giovanni Trapattoni a été le premier entraîneur à réaliser cet exploit historique.

Mourinho avait déjà remporté la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Coupe UEFA. Plus tôt cette année en mai, Mourinho a enregistré ce record sensationnel après que son équipe de l’AS Roma ait remporté l’édition inaugurale de la Conference League. L’AS Roma avait battu Feyenoord 1-0 lors du choc au sommet pour aider Mourinho à décrocher cet étonnant record.

Mourinho a remporté son premier trophée européen en 2003 après que Porto a remporté la Coupe UEFA. Un an plus tard, Porto a remporté le titre de la Ligue des champions. Mourinho a remporté son deuxième titre en Ligue des champions avec l’Inter Milan lors de la saison 2009-10. Il a guidé Manchester United vers le titre de la Ligue Europa lors de la saison 2016-17.

En Serie A, il a joué un rôle crucial en aidant la Roma à se classer parmi les six premiers la saison dernière et à se qualifier pour la Ligue Europa. La Roma, avec 63 points, a terminé sa dernière campagne de Serie A à la sixième place.

Jusqu’à présent, la Roma a réussi à remporter quatre de ses sept premiers matches de Serie A cette saison.

