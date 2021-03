Jose Mourinho fait rage à la question de Gareth Bale avant de menacer de laisser tomber la star des Spurs

Jose Mourinho a admis qu’il en avait marre de parler de Gareth Bale – et a laissé entendre qu’il pourrait le reposer à Fulham.

Mourinho a répondu à une question sur Bale juste « parce qu’il avait marqué deux buts » et a déclaré qu’ils devraient « gérer ses minutes » après avoir blâmé le Real Madrid pour les problèmes de forme physique de la star galloise.

Bale, 31 ans, a marqué un doublé contre Burnley dimanche, semble enfin trouver sa forme à Tottenham après une série de revers au milieu de discussions sur le retour de la star des Spurs en prêt à Madrid pour voir son contrat de 600000 £ par semaine.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait fallu si longtemps à Bale pour avoir une chance et s’adapter, le patron de Tottenham, Mourinho, a claqué: «Gareth encore! Peut-être qu’il ne joue pas demain et toutes les questions concernent Gareth! Allez! Juste parce qu’il a marqué deux buts! Allez!

«Pourquoi au cours des deux dernières années, il avait ce qu’il avait à Madrid. Leur demander.

«Peut-être que s’ils te répondent, tu comprendras mieux pourquoi cela a pris du temps, ou peut-être que d’être patient était la raison principale pour qu’il atteigne le niveau qu’il a montré ces dernières semaines.

«En ce moment, il est là, il est heureux et propre et j’espère que nous pourrons gérer ses minutes, ses matchs et ses sentiments.

«Et je répète qu’il est responsable. Nous lui donnons cette responsabilité car c’est lui qui a la connaissance de son corps et bien sûr notre communication est très très bonne.