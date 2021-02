Jose Mourinho n’a pas pu s’empêcher de prendre un coup inutile à Dele Alli après la défaite de Tottenham par Chelsea jeudi soir.

Les Blues ont suivi un match nul avec les Wolves et une victoire 2-0 sur Burnley avec une victoire 1-0 bien méritée qui revigore leurs quatre premiers espoirs et diminue encore davantage les Spurs.

Il semble qu’il y a longtemps que l’équipe de Mourinho se soit rendue à Anfield en tête de la ligue à la mi-décembre, mais cinq défaites sur les neuf matchs suivants ont laissé leur campagne de championnat dans le désarroi.

Les hôtes étaient sans Harry Kane et son absence a été ressentie car ils manquaient d’une menace de but claire et le Portugais a maintenant un travail sur ses mains pour relancer la saison du club.

Après le match, Mourinho n’a pas tardé à souligner les problèmes de blessure des Spurs tout en suggérant également qu’Alli blessé – qui est tombé en disgrâce sous le patron – a sous-performé pour les Spurs toute la saison.

Il a déclaré: « (Sergio) Reguilon signifie quelque chose pour notre football offensif. Harry Kane signifie quelque chose pour notre football offensif.

«Giovani Lo Celso signifie quelque chose et un bon Dele Alli que nous n’avons pas encore eu, cela signifie aussi quelque chose.

« C’est aussi de ne pas avoir les joueurs pour changer les choses. C’est aussi une question de confiance. »