Jose Mourinho: Fabio Capello et Paulo Fonseca saluent la nomination du nouveau manager de la Roma | Actualités du football

Fabio Capello a déclaré que le retour de Jose Mourinho dans le football italien contribuera à rehausser le profil de la Serie A, tandis que le patron sortant de la Roma, Paulo Fonseca, pense que son successeur fera un « excellent travail » en charge du Stadio Olimpico.

L’ancien entraîneur-chef de Tottenham a été nommé pour un contrat de trois ans plus tôt cette semaine et commencera son nouveau rôle au début de la saison prochaine. L’annonce est intervenue trois heures après que le club a confirmé que Fonesca quitterait son poste à la fin de la campagne 2020/21.

La dernière fois que la Roma a remporté le Scudetto était sous le mandat de Capello de 1999 à 2004 où l’entraîneur italien, qui a également joué 84 fois pour le club de 1967 à 1970, a guidé les Giallorossi vers leur troisième titre de Serie A lors de la saison 2000/01. Il a également remporté la Super Coupe d’Italie un an plus tard.

La nomination de Mourinho a été accueillie avec une agréable surprise par beaucoup en Italie et Capello pense que l’entraîneur portugais contribuera à améliorer le profil de la Serie A à la fois au niveau national et à l’étranger à son retour dans la ligue.

Fabio Capello est convaincu que Jose Mourinho peut réussir à la Roma



Capello a déclaré: « Il apportera certainement un peu d’enthousiasme et les fans attendront beaucoup de lui.

« Mais le plus important pour la Roma est que lorsque certains joueurs seront déchirés entre aller en Italie ou ailleurs pour connaître Mourinho, ils choisiront l’Italie.

« Le football italien renforcera son attrait et ce sera extrêmement important.

« Il sera important de choisir les bons joueurs, bien sûr, mais en cas de doute pour aller en Italie, en Allemagne ou en France, beaucoup de joueurs voudront aller en Italie et cela signifie renforcer l'équipe et avoir la chance d'être compétitif. . «

















Gianluca Di Marzio de Sky Italy a déclaré que Jose Mourinho ne devrait pas réussir instantanément à Rome après sa nomination pour un contrat de trois ans.



Lorsqu’on lui a demandé si Mourinho pouvait à nouveau remporter le Scudetto pour la Roma, Capello a répondu: « Oui, en fait, cela se produit généralement plus ou moins tous les 20 ans! Nous verrons si Mourinho sera en mesure de le faire. »

Fonseca, dont l’équipe rom est septième de Serie A avec quatre matches de championnat à jouer cette saison et affronte Manchester United en demi-finale retour de la Ligue Europa jeudi, admet qu’il a estimé que son mandat au club avait suivi son cours et est convaincu que son le successeur excellera au prochain trimestre du Stadio Olimpico.

« Pour moi, le professionnalisme est une valeur sacrée. Je suis aussi motivé ici aujourd’hui que lors de mon premier jour. Je veux faire de mon mieux pour la Roma jusqu’au dernier jour », a déclaré Fonseca.

« Mourinho est un excellent entraîneur, nous le savons tous. Je pense qu’il fera un excellent travail. Pour parler honnêtement, je pensais qu’il était temps de suivre un chemin différent loin de la Roma. »

Jose Mourinho parle à Diego Milito qui a marqué les deux buts lors de la victoire 2-0 de l’Inter Milan contre le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions 2010



Diego Milito et Esteban Cambiasso, avec qui Mourinho a remporté la Ligue des champions, la Coppa Italia, la Super Coupe d’Italie et deux titres de Serie A lors de son séjour à l’Inter Milan de 2008 à 2010, ont également applaudi son retour à la direction en Italie.

Milito a déclaré: « Je pense que c’est une chose très positive pour le football italien. Logiquement, j’aurais aimé qu’il revienne à l’Inter mais nous avons beaucoup d’affection pour Jose.

« Nous voulons qu’il réussisse partout où il va – évidemment pas contre l’Inter ou, dans mon cas, contre Gênes.

«Je lui souhaite toute la chance du monde car il comprend le moment, il sait comment libérer le plein potentiel de ses joueurs.

«Il est très proche d’eux dans les moindres détails, il sait gérer chaque situation.

« Je pense que tous les managers n’ont pas ces qualités, et c’est pourquoi j’ai toujours dit qu’il était l’un des meilleurs managers du monde, sans aucun doute. »

Cambiasso a ajouté: « Ma première pensée est que j’ai été surpris par le timing, même si je pouvais imaginer que quelque chose comme cela se serait produit après les déclarations de Jose au cours des derniers jours où il a dit que l’Inter était une équipe spéciale pour lui mais il n’aurait pas problème dans l’entraînement d’un rival, donc j’aurais pu envisager un retour en Italie, ça a du sens.

Mourinho a remporté cinq trophées majeurs lors de son dernier mandat de direction en Italie



Analyse: un moment sismique dans l’histoire des Roms

Tommaso Fiore de Sky Sports …

C’est une déclaration d’intention sérieuse de la famille Friedkin, les nouveaux propriétaires américains de Roma. Jose Mourinho est leur premier rendez-vous en tant que manager depuis qu’ils ont repris le club en août de l’année dernière. Cela a mal tourné et choqué tout le paysage du football italien – supporters, joueurs et dirigeants, et même tous les journalistes.

Alors que les fans de la Roma étaient sous le choc d’une course choquante de Serie A qui leur a permis de récolter cinq points en huit matchs et d’une défaite humiliante 6-2 à Old Trafford dans une demi-finale très attendue de la Ligue Europa qui aurait pu sauver leur saison, Dan et Ryan Friedkin a travaillé dans les coulisses pour livrer l’un des moments les plus sismiques de l’histoire récente de la Roma, dépassant peut-être même l’arrivée de Fabio Capello en 1999.

La Roma et Tottenham partagent des similitudes frappantes – ce sont deux grands clubs qui ont remporté leur dernier trophée, une coupe nationale, en 2008 et qui ont connu du succès sur la scène européenne plutôt que chez eux ces dernières années. Tout comme les Spurs, la Roma a introduit le Special One pour mettre fin à cette longue et douloureuse sécheresse des trophées et amener le club à un niveau supérieur – en comblant l'écart avec la Juve, l'AC Milan et l'Inter, les trois grandes sœurs italiennes.

















Les Roms considèrent leur nouvel entraîneur-chef Jose Mourinho comme une nomination à long terme, selon la journaliste de football italienne Mina Rzouki.



Il ne fait aucun doute que les Roms avaient besoin de quelqu’un comme Mourinho pour ressusciter leur fortune. Le club n’a jamais eu un tel vainqueur en série dans ses rangs et ils espèrent qu’il pourra suivre les traces d’Antonio Conte à l’Inter Milan, qui est arrivé et a remporté au club son premier titre de champion en 11 ans il y a quelques jours à peine.

La nomination de Mourinho marque une sorte de rupture dans la tradition en ce qui concerne le style rom. Le club a essayé de construire une équipe à l’esprit offensif, essayant de gagner en jouant un football spectaculaire et basé sur la possession avec Fonseca. Cette expérience s’est maintenant retournée contre lui, et Maurizio Sarri a inventé ce qui semblait être l’alternative parfaite pour continuer cette philosophie.

Cependant, en regardant les récentes performances du club en Serie A, il est parfaitement logique que le conseil d’administration ait pu trouver l’équilibre entre sa soif de devenir un poids lourd européen, signalée par la nomination du directeur général portugais Tiago Pinto, et leur volonté nationale. Mourinho, le plus italien des étrangers, représente le compromis parfait pour bâtir un avenir où les Roms pourront concourir à la fois dans le pays et à l’étranger.

Il est maintenant impératif que les Friedkins soutiennent Mourinho sur le marché des transferts pour lancer un projet qui peut vraiment redonner à la Roma sa gloire d’antan. L’arrivée de Capello dans la capitale italienne en 1999 a incité la signature de Gabriel Omar Batistuta, l’un des attaquants les plus prolifiques du monde à cette époque, et la Roma a remporté son troisième Scudetto en 2001. Il y a tellement de liens avec le passé que il est impossible pour les fans de la Roma maintenant de ne pas être enthousiasmés par l’avenir.