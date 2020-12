Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, a déclaré qu’il n’était jamais intéressé à signer Willian cet été en raison de son salaire de 250000 £ par semaine.

Après sept ans à Chelsea et à l’âge de 32 ans, Willian était à la recherche de son dernier gros contrat et a clairement fait savoir aux parties intéressées qu’il voulait un contrat de trois ans.

Le patron de Chelsea, Frank Lampard, tenait à garder la main sur le Brésilien expérimenté, mais le conseil d’administration de Stamford Bridge a reculé devant les demandes de l’ailier.

Et cela a permis à Arsenal d’intervenir et de sceller un accord pour Willian, qui était un agent libre mais qui s’est joint à une signature exceptionnelle avec des frais et un salaire de 250000 £ par semaine.

Quatre mois après le début de son séjour aux Emirats, des questions sont soulevées sur la sagesse d’un tel accord avec Willian qui lutte pour la forme et la confiance.

Willian semble toujours avoir le soutien du patron d’Arsenal Mikel Arteta et avec Nicolas Pepe suspendu pour le derby du nord de Londres dimanche avec Tottenham, il pourrait commencer le match du côté droit de l’attaque.

Ce sera une sorte de retrouvailles avec Mourinho, qui a amené Willian au football anglais en 2013 après avoir battu Tottenham à sa signature.

Mais parlant avant le match, Mourinho a révélé que les Spurs n’avaient pas l’argent pour entrer dans une guerre d’enchères avec Arsenal pour Willian.