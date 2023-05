Jose Mourinho envisage la Ligue Europa avec le dernier amour de l’AS Roma

Jose Mourinho mettra son remarquable record européen en jeu lorsque la Roma affrontera Séville lors de la finale de la Ligue Europa mercredi avec une deuxième coupe continentale consécutive à gagner.

L’icône de l’entraîneur de 60 ans n’a jamais perdu de finale européenne de sa carrière, cinq victoires en cinq sur deux décennies faisant de lui le premier entraîneur à atteindre une finale de l’UEFA avec quatre clubs différents.

Mourinho s’est annoncé sur la grande scène en 2003 lorsqu’il a mené Porto à la Coupe UEFA, le précurseur de la Ligue Europa, et l’année suivante, il a remporté le premier de deux triomphes en Ligue des champions.

Et 20 ans plus tard, il est prêt à porter son total de trophées européens à six à Rome, qui a connu le succès lors de l’Europa Conference League l’an dernier.

La capitale italienne est devenue une maison heureuse pour un entraîneur dont le temps semblait révolu après son séjour insatisfaisant à Tottenham Hotspur.

« Meilleur entraîneur, meilleure personne, même ADN. L’ADN c’est la motivation, c’est le bonheur. Désir de ces grands moments, et ce sont les sentiments que j’essaie de transmettre aux garçons », a déclaré Mourinho aux journalistes jeudi.

« Je pense que tu peux être de mieux en mieux avec tes expériences… Je pense que ton cerveau s’affine et que l’accumulation des connaissances s’améliore avec les années.

« Je pense que tu t’arrêtes quand tu perds la motivation, ma motivation grandit chaque jour… Je pense que je vais mieux maintenant. »

Mourinho est devenu un véritable héros pour les fans de la Roma après avoir remporté le premier grand honneur européen de leur équipe la saison dernière, un triomphe qui a ému le vétéran portugais aux larmes.

Un lien émotionnel profond s’est développé entre l’entraîneur et les supporters, qui attendaient depuis 2008 de voir leur équipe soulever un trophée.

Cela rappelait son histoire d’amour passionnée et éphémère avec l’Inter Milan où, dans sa pompe il y a 13 ans, il a remporté le triplé de la Serie A, de la Ligue des champions et de la Coupe d’Italie.

« C’est parce que je donne tout… Les gens ne sont pas stupides. Dans le cas de la Roma, je pense que c’est au-dessus de la victoire ou des finales européennes. Je pense qu’ils ont l’impression que je portais le maillot et je me bats pour eux tous les jours », a déclaré Mourinho.

« Peut-être que les gens pensent qu’on ne peut pas aimer tous les clubs. Oui, j’aime tous les clubs. J’aime tous les clubs parce que je l’ai aussi ressenti dans l’autre sens, ils m’aiment aussi. Donc avec la Roma, un jour ce sera dur mais nous serons connectés pour toujours. »

– Doute Dybala –

Les Roms entrent dans le match sous une forme fragile et martelés par des problèmes de blessures qui les ont accompagnés tout au long de la saison.

Les seuls matchs que l’équipe de Mourinho a remportés lors de leurs 10 derniers matchs ont été les matches à domicile des quarts et des demi-finales contre Feyenoord et le Bayer Leverkusen, qui les ont menés à la confrontation de mercredi à Budapest.

La formation de départ de la Roma ne comprendra certainement pas la star Paulo Dybala, sujette aux blessures, qui a eu des problèmes de cheville depuis un terrible tacle de Jose Palomino d’Atalanta il y a un mois et espère être sur le banc.

« Je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas », a déclaré Mourinho lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une chance que Dybala puisse commencer.

« Cependant, si je parle honnêtement, j’espère qu’il pourra être sur le banc. Si Paulo peut être sur le banc et me donner 15 minutes d’effort, je serais heureux. »

L’avenir de Mourinho au-delà de cette saison est sérieusement incertain car la finale de mercredi pourrait être son dernier acte majeur à Rome.

Son départ après deux ans et un trophée européen refléterait la façon dont il a quitté l’Inter en 2010, lorsqu’il s’est rendu au Real Madrid presque immédiatement après avoir remporté le trophée de la Ligue des champions dans la capitale espagnole.

« La seule chose sur laquelle je me concentre, c’est la finale. Je ne pense pas à mon avenir ni à quoi que ce soit d’autre. Tout le reste devient secondaire quand vous avez une finale à jouer », a déclaré Mourinho.

« Je ne pense pas à moi, je pense aux joueurs et aux supporters… nous voulons jouer, et mercredi nous serons là. »

