Jamie Redknapp dit que Jose Mourinho doit assumer la responsabilité d’une équipe de Tottenham qui n’est ni bonne à regarder ni qui n’obtient actuellement des résultats.

Les quatre premiers espoirs des Spurs ont pris une autre brèche après une défaite 3-1 à domicile contre Manchester United, bien que Heung-Min Son ait donné l’avantage aux hôtes.

Mourinho a critiqué ses joueurs ces dernières semaines, accusant les stars de « se cacher » lors de la défaite contre Arsenal et, interrogé après un match nul contre Newcastle sur la tendance de Tottenham à laisser des points s’échapper des positions gagnantes, donnant la réponse barbelée: « Même entraîneur, différent joueurs ».

Les Portugais ont fait l’éloge de ses accusations cette fois-ci, mais Redknapp pense que Mourinho doit assumer le fardeau d’une série de résultats décevants – et a suggéré que le manager était chanceux que les fans des Spurs n’étaient pas présents pour voir le football qu’il considère comme une « montre difficile ».

















Faisant référence aux commentaires de Roy Keane, un autre expert de Sky Sports, selon lesquels les Spurs avaient longtemps été «doux», Redknapp a déclaré: «Je pense que vous devez analyser [this game] en parlant du 6-1 plus tôt dans la saison.

« Il y avait huit joueurs à l’époque qui jouaient aujourd’hui et nous n’avons pas parlé d’eux comme étant doux à l’époque. Nous n’avons pas dit qu’ils étaient doux quand ils sont arrivés en tête du championnat en novembre.

«Ce que Jose a fait pendant cette période, c’est en faire une montre vraiment difficile. Vous pouvez dire ce que vous aimez des Spurs au cours des 40 dernières années, mais ils ont toujours été une bonne équipe de football, ils ont toujours eu un style de jeu.

« Si les fans des Spurs étaient ici, je ne pense pas qu’ils apprécieraient ça du tout. Trop souvent, je regarde cette équipe des Spurs et il n’y a pas vraiment de flair, il n’y a pas d’excitation.

« Je ne pense pas que ce soit une mauvaise équipe de joueurs, je l’ai déjà dit et je resterai fidèle.

« Ce manager a coupé et changé à l’arrière. Pour jouer au football, il faut avoir une chimie, une relation avec qui tu joues à côté.

« Plus tôt dans la saison, il a joué avec [Pierre-Emile] Hojbjerg et [Moussa] Sissoko au milieu de terrain; parfois ils allaient dans un dos six. Ce n’était pas une montre géniale mais au moins vous saviez ce qu’ils essayaient de faire. Ils étaient sur la défensive et obtenaient des résultats.

«En ce moment, ils essaient d’être défensifs, ils n’obtiennent pas de résultats et ils sont une montre incroyablement difficile.

« Le manager doit prendre ses responsabilités. Nous avons parlé dans le passé d’une masterclass Jose; il l’aimait et la célébrait. S’il ne pense pas que c’est une bonne équipe … eh bien, un grand manager trouverait un moyen d’attirer ses joueurs. organisé.

« Ils ne jouent pas un très bon football et ils perdent des matches. Il ne s’agit pas seulement du potentiel du départ de Harry Kane, ce sont les implications financières avec le stade, les actifs, d’autres joueurs comme Dele Alli, Harry Winks. Daniel Levy ne le fera pas. comme le fait que ses joueurs dévaluent leurs actifs. Il va détester ça. «

Keane: Jose n’a pas les joueurs défensifs – mais je lui donnerais plus de temps

















Keane pense que l’équipe de Mourinho fait défaut en ce qui concerne les défenseurs totémiques dont ses équipes se sont vantées dans le passé – et pense que son bilan managérial signifie qu’il mérite plus de temps.

« Il est manifestement frustré. Cela a été un mois difficile. La performance n’était pas si mauvaise, mais vous n’avez jamais pensé qu’ils allaient gagner le match.

« J’ai mentionné avant le match qu’il y avait une certaine douceur dans cette équipe avec les points qu’ils ont perdus. Il a un excellent bilan, il est venu de cette équipe pour concourir; terminer sixième ou septième n’est pas ce pour quoi ils l’ont employé.

















« Jose a toujours eu de brillants défenseurs, de bons milieux de terrain en termes de mentalité. Mais les Spurs ne sont pas assez forts. Ils ne sont pas assez bons pour rester serrés derrière Kane et Son. »

« S’il a toujours cet état d’esprit de mettre le nez devant nous, de nous asseoir et de garder les devants, cette équipe défensive – et j’inclus le gardien de but – n’est pas assez bonne.

« Ces gars ici sont loin d’être aussi bons défensivement que ce qu’il avait dans ses clubs précédents. Manque de leaders, manque de personnages, pas assez bons défensivement.

« Il y a beaucoup de choses qui entrent dans le mélange et ce n’est pas une solution facile. Mais je pense que son CV justifie de rester plus longtemps dans le poste, je l’ai dit chez Man Utd. Nous ne savons pas ce qui se passe dans les coulisses mais je pense cela le justifie de rester un peu plus longtemps. «