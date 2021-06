Jose Mourinho a dû sourire lorsqu’il a proposé le concept de gagner « la moitié » d’un trophée. CARL RECINE/POOL/AFP via Getty Images

Jamais du genre à rester trop longtemps sous les projecteurs, Jose Mourinho était en forme étincelante alors qu’il discutait avec James Corden sur Zoom cette semaine.

L’entraîneur portugais, profitant d’un été de congé après son limogeage par Tottenham Hotspur avant de commencer officiellement à travailler en tant que patron de la Roma la saison prochaine, a rejoint l’animateur de « The Late, Late Show » pour une interview publiée par Le soleil.

Mourinho est entré avec désinvolture dans une conversation qu’il a réussi à ajouter à son trophée de carrière au cours de son mandat de 17 mois aux Spurs, bien qu’il n’ait rien gagné. Tout en discutant de Manchester United, un autre de ses anciens clubs, Mourinho a informé Corden qu’il avait en fait remporté les trophées « 25 et demi » en tant que manager.

« Qu’est-ce que la moitié ? » a demandé Corden, momentanément confus, auquel Mourinho a répondu: « La mi-temps est la finale que je n’ai pas jouée avec Tottenham. »

Le trophée n°25 est arrivé en 2016-17 après avoir remporté la Ligue Europa avec Manchester United. Cependant, pour Mourinho, la « mi-temps » est survenue en avril lorsque Mourinho a été licencié par les Spurs moins d’une semaine avant qu’ils ne doivent affronter Manchester City en finale de la Coupe Carabao.

Les Spurs ont ensuite perdu 1-0 à Wembley sous la direction du manager par intérim Ryan Mason, mais leur ancien patron pense évidemment qu’il en a fait assez au cours des quatre tours précédents de la compétition pour justifier une fraction de toute gloire potentielle.

Lorsque Corden lui a demandé s’il était déçu de ne pas être maintenu jusqu’après la finale, Mourinho a lancé une fouille sournoise à ses anciens employeurs en disant: « Bien sûr. Pour avoir une chance de gagner un trophée avec un club qui n’en a pas beaucoup , c’était un rêve. »

PAUL ELLIS/AFP via Getty Images

Gagner 25 trophées est impressionnant à tous points de vue, et pourtant, Mourinho a beaucoup d’antécédents lorsqu’il s’agit d’exagérer ses réalisations en carrière. Il a revendiqué un « triple » à United en 2016-17, exhortant ses joueurs à célébrer leur triomphe en Ligue Europa en levant trois doigts en l’air après avoir remporté la Coupe de la Ligue quelques mois auparavant et le Community Shield, pas beaucoup plus qu’un match amical de pré-saison, la semaine précédant le début de la campagne.

Ce n’était pas exactement le trio championnat national, coupe nationale et Ligue des champions qui est traditionnellement traité comme le « Treble » (avec un « T » majuscule) par les meilleurs clubs européens. En fait, cela n’est même rien par rapport aux victoires de Liverpool en Coupe d’Angleterre, Coupe de la Ligue et Coupe de l’UEFA en 2000-01, que de nombreux fans d’Old Trafford et d’ailleurs ont qualifié de « triplé en plastique ». Mais quand même, c’était assez bon pour Jose.

Richard Heathcote/Getty Images

Le football anglais a été initié à la marque unique de Mourinho en matière de score dès la saison 2005-06, lorsqu’en tant que manager de Chelsea, ses champions en titre ont été éliminés de la Coupe de la Ligue aux tirs au but au troisième tour.

Mourinho a affirmé à plusieurs reprises que son équipe « n’avait pas perdu le match » dans la foulée, malgré avoir clairement perdu la fusillade contre Charlton Athletic 5-4. Il a peut-être été techniquement correct, car le livre des records n’enregistre pas les pertes en tirs de barrage comme des défaites, mais il est peu probable que Mourinho ait changé d’avis. Au moins, il n’a pas insisté pour que son équipe se présente pour le prochain match de quatrième tour de Charlton contre Blackburn Rovers un mois plus tard.

Les sourcils se sont levés de la même manière lorsque Mourinho a tenté de défendre le record décevant de son équipe de Manchester United à domicile en Premier League lors de la saison 2016-17.

Dans le but de détourner l’attention du grand nombre de nuls auxquels United était tenu sur son propre terrain, Mourinho a tenté de nous dérouter tous avec le calcul hallucinant selon lequel 10 nuls valent en fait mieux que cinq victoires et cinq défaites.

« Je sais que 10 nuls font 10 points. Cinq victoires et cinq défaites font 15 points », Mourinho a déclaré aux journalistes. « Quoi de mieux ? Les 15 points évidemment. Mais en termes d’avenir, je préfère regarder 10 matches et 10 nuls. »

Les statistiques ont atteint le point de rupture et au-delà en juin 2020 lorsque Mourinho a pris ombrage des affirmations selon lesquelles il ne tirait pas le meilleur parti de Harry Kane. L’entraîneur des Spurs a aboyé: « J’ai eu un gars appelé [Didier] Drogba, il a joué pour moi pendant quatre saisons, il a marqué 186 buts, ce qui donne une moyenne de 46 buts par saison »,

Il a ensuite énuméré tous les meilleurs attaquants qui ont prospéré sous lui, en vérifiant le nom de Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Diego Milito et Karim Benzema. Le seul problème étant que Drogba n’a en fait marqué que 73 buts sous Mourinho à Chelsea, soit moins de la moitié du montant initialement annoncé par ce dernier.

John Peters/Manchester United via Getty Images

Le meilleur exemple de l’utilisation malléable de faits et de chiffres par Mourinho est peut-être venu au tout début de son mandat à United en 2016, lorsque l’espoir était nouveau et que les relations ne s’étaient pas encore effilochées de manière irréversible.

Lors de sa conférence de presse d’introduction, l’entraîneur portugais a tenu à répondre aux préoccupations concernant son bilan de jeunes joueurs ensanglantés en énumérant tous les jeunes espoirs auxquels il avait donné du temps de jeu en tant que manager.

« Je savais que cette question allait venir », a-t-il déclaré. « Voulez-vous savoir combien de joueurs j’ai promus des académies ? Quarante-neuf. Voulez-vous que je les liste ? »

Il s’est ensuite assis et a lu un document préparé nommant chacun des 49 diplômés de l’académie qu’il avait vus gravir les échelons dans tous ses clubs précédents. Peu importait que seuls quelques-uns de ces noms aient eu une carrière au plus haut niveau, ou que certains d’entre eux aient à peine eu plus de quelques minutes de temps de jeu en tant que remplaçants tardifs. Mourinho avait ses 49 noms.

C’est la magie des mathématiques « spéciales » du Special One – peu importe qu’ils aient raison ou tort, ou même proches, tant qu’ils sont livrés avec suffisamment de zèle.