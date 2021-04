Jose Mourinho ne pense pas que Tottenham perdra à nouveau 5-4 contre Everton lorsque les équipes se rencontreront en Premier League le vendredi soir.

Everton est sorti vainqueur d’un classique de neuf buts de la FA Cup contre les Spurs pour atteindre les quarts de finale avec une victoire passionnante et chaotique en prolongation 5-4 en février.

Il a marqué le match de FA Cup le plus marqué entre deux équipes de haut niveau depuis février 1961 et la première fois qu’une équipe de Mourinho a à la fois marqué et concédé au moins quatre buts en un seul match.

Cependant, le patron des Spurs, Mourinho, ne pense pas que l’histoire se répète cette fois-ci, les deux clubs cherchant à se classer parmi les quatre premiers et à se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

L’équipe de Mourinho est septième sur 49 points avec sept matchs à jouer – cinq points de Chelsea, quatrième – tandis que Everton de Carlo Ancelotti est huitième avec 48 points, mais a joué un match de moins que les Spurs et Chelsea et il reste huit matchs à jouer.

Vendredi 16 avril 19h30



Coup d’envoi à 20h00





« Ce match de 5-4, je peux seulement dire que si vous marquez quatre buts, vous devez gagner », a déclaré Mourinho. Sky Sports. «Carlo dirait probablement qu’une équipe qui marque cinq ne peut pas gagner en luttant comme elle l’était.

« Si vous marquez cinq, vous devez gagner 5-0 ou 5-1. Si vous marquez quatre buts à l’extérieur, vous devez le gagner confortablement. Bien sûr, j’aimerais marquer quatre buts comme nous l’avons fait lors du match de coupe, mais il faut concéder moins, beaucoup moins!

« Carlo aura des sentiments similaires. Nous sommes bien sûr des entraîneurs avec beaucoup d’expérience et nous savons ce dont nos équipes ont besoin. Les équipes doivent être équilibrées dans leurs qualités.

Gabby Agbonlahor dit qu’il n’est pas surpris qu’Harry Kane demande à quitter Tottenham cet été s’ils ne se qualifient pas pour la Ligue des champions



L’attaquant des Spurs Harry Kane, qui devrait dire au club qu’il veut partir s’il ne se qualifie pas pour la Ligue des champions le trimestre prochain, atteindra 20 buts en Premier League pour la saison s’il trouve le fond des filets à Goodison Park vendredi. .

Ce serait la cinquième fois qu’il atteindrait plus de 20 buts en Premier League en une seule campagne.

La légende d’Arsenal, Thierry Henry, a réussi cet exploit, tandis que Sergio Aguero de Manchester City a fait un meilleur en marquant plus de 20 buts en Premier League à six reprises et Alan Shearer détient le record de l’avoir fait en sept saisons différentes.

Malgré les spéculations en cours sur l’avenir de Kane, on a demandé à Mourinho s’il pensait que le joueur de 27 ans continuerait à battre le record de Shearer, en disant: «Je pense que oui.

« Si sa carrière se déroule en Premier League, je pense qu’il va battre ce record assez facilement.

« Je crois qu’Harry dans une saison normale sans grosses blessures qui l’empêcherait de jouer pendant des mois, il marquerait autant de buts chaque saison jusqu’à la fin de sa carrière, et la fin de sa carrière n’est pas proche. »

