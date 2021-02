José Mourinho dit « personne n’est heureux mais personne n’est déprimé » en luttant Tottenham, affirmant sa détermination à sortir le club de sa spirale de déclin. Les Spurs ont perdu cinq de leurs six derniers première ligue matchs à échapper à la Ligue des champions et Mourinho se retrouve dans une situation sans précédent dans sa longue carrière de manager.

L’ancien patron de Chelsea, du Real Madrid et de Manchester United a déclaré que la course actuelle soulignait le succès de sa carrière et s’était engagé à faire de son passage au club londonien un succès.

« Je veux savoir quel entraîneur a toujours eu un ciel bleu et jamais nuageux ou un peu sombre », a-t-il déclaré avant le match retour de son équipe lors des 32 derniers matches de la Ligue Europa contre Wolfsberger mercredi.

« Peut-être seulement un entraîneur qui est toujours dans un club dominant dans une ligue. Cela montre à quel point ma carrière a été belle. Cela me déprime-t-il? Non. C’est un défi. Je travaille pour le club, les joueurs et les supporters. »

Mourinho, dont l’équipe menait 4-1 après le match aller contre l’équipe autrichienne, s’est dit « blessé » par la mauvaise série de résultats, mais s’est senti plus motivé que jamais.

« Je n’ai jamais ressenti ce que ressentaient normalement les entraîneurs lorsque les résultats sont mauvais – ce sont des hommes seuls », a déclaré mardi le Portugais.

«C’est ce que nous sommes normalement. Je n’ai jamais ressenti cela dans ce bâtiment. Je me sens non seulement respecté mais soutenu. Tout le monde dans le même bateau.

« Personne n’est heureux mais personne n’est déprimé. Je me sens positif. Peut-être un peu bizarre pour toi après avoir perdu tant de matches mais je suis positif. Je ne suis pas content mais je me réveille en voulant venir ici. Tout le monde aime s’entraîner et travailler. difficile avec tant de matches. «

Mourinho a déclaré qu’il était en contact permanent avec le président Daniel Levy et qu’il n’y avait pas de friction entre les deux.

« Ma relation est la même depuis le premier jour, qui est celle du respect et de la communication ouverte », a-t-il déclaré. «Nous nous respectons. Il n’y a pas de contradiction entre nous car nous ressentons tous les deux la même chose.