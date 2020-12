Jose Mourinho a visé une fouille sournoise sur Jurgen Klopp en affirmant que son rival au titre n’aurait pas dû remporter le prix de l’entraîneur de l’année de la FIFA.

Cela survient quelques jours seulement après que Mourinho – impliqué dans une confrontation avec Klopp après le match de haut niveau de cette semaine – a suggéré qu’il serait dans l’eau chaude s’il imitait les singeries de la ligne de touche de l’Allemand.

Klopp a été récompensé après avoir mené Liverpool à son premier titre en 30 ans la saison dernière.

Mais cela a soulevé des sourcils avec Mourinho disant que le gong aurait dû aller à la place au patron du Bayern Munich, Hansi Flick.

Flick a remporté le titre de Ligue des champions et de Bundesliga – seulement deux des CINQ trophées qu’il a remportés cette année.

Le patron des Spurs, Mourinho, a déclaré: «Je pense que la seule chance pour Flick de gagner est que le Bayern lui trouve deux ou trois nouvelles compétitions à gagner!

« Alors peut-être qu’il remporte sept titres en une saison, peut-être qu’il remportera le prix. »

Mourinho, dont l’équipe est bloquée dans la course au titre avec Liverpool, a ajouté: «Je pense que Flick n’a remporté que la Ligue des champions, la Bundesliga, le Pokal, le nom de leur coupe, la Super Coupe d’Allemagne et la Super Coupe de l’UEFA. Il n’en a gagné que cinq. Et le plus grand de tous.