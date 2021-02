Jose Mourinho a dit à ses stars des Spurs: faites-moi bien paraître contre West Ham.

Les Londoniens du nord ont mis fin à leur série d’une victoire six en battant Wolfberger 4-1 à l’extérieur de la maison pour progresser presque certainement en Ligue Europa.

Les Spurs vont maintenant au stade de Londres dimanche avec West Ham battu deux fois seulement lors de leurs 16 derniers matches toutes compétitions confondues.

Mourinho pourrait prouver la différence avec le Portugais avec un record impressionnant dans les derbies londoniens.

Interrogé sur son secret, il a déclaré: «Des équipes spéciales. Les équipes spéciales gagnent beaucoup de matchs.

«Nous, les entraîneurs, sommes aussi bons ou aussi mauvais que nos joueurs le font. Nous dépendons beaucoup d’eux. Surtout des entraîneurs avec beaucoup d’expérience et de longues histoires, qui ont vécu toutes les expériences possibles.

«Nous arrivons à un stade de notre carrière où nous nous sentons beaucoup plus stables, beaucoup plus humbles et nous nous rendons compte avec toute l’expérience que nous avons que les véritables responsables de notre carrière sont ceux qui jouent pour nous.

«J’espère donc que ce week-end, les gars auront une excellente performance et ils pourront me faire bien paraître. Parce que ce sont eux qui nous font paraître bons ou mauvais.