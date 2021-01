Jose Mourinho a dit à Fulham d’arrêter de gémir et de se comporter après avoir 48 heures pour se préparer pour ce soir contre Tottenham.

Arguant que ses finalistes de la Coupe Carabao ont eu une charge de travail plus pénible avec trois autres compétitions et un calendrier chargé, Mourinho a déclaré: «Nous avons joué, si je ne me trompe pas, 11 matchs de plus que Fulham depuis le début de la saison. Onze.

«Nous avons joué, chaque semaine, trois matchs par semaine. En une semaine, nous avons joué quatre matchs.

«Ils ont joué samedi contre QPR – à Londres. Ils ont dimanche, lundi et mardi pour se préparer à ce match.

«S’ils viennent avec la moitié de l’équipe, je serai le premier à s’excuser auprès d’eux et je serai le premier à dire que nous avons joué ce match avec un avantage.

«S’ils viennent avec la moitié de l’équipe, je serai le premier à m’excuser.

«Mais s’ils viennent – et ils viennent avec leur meilleure équipe – je pense qu’ils devraient s’excuser auprès de nous tous.

«Allez, jouons au football, agissons de notre mieux et protégeons notre industrie, protégeons notre image et jouons au football.»