«Jose et son équipe d’entraîneurs ont vécu avec nous certaines de nos périodes les plus difficiles en tant que club. Jose est un vrai professionnel qui a fait preuve d’une énorme résilience pendant la pandémie. Sur le plan personnel, j’ai aimé travailler avec lui et je regrette que les choses n’aient pas fonctionné comme nous l’avions tous les deux envisagé. Il sera toujours le bienvenu ici et nous tenons à le remercier ainsi que son personnel d’entraîneurs pour leur contribution », a déclaré le président Daniel Levy.

Ryan Mason prendra en charge l’entraînement de la première équipe à partir de lundi et une autre mise à jour suivra en temps voulu.

Tottenham, sous Mourinho, occupe actuellement la 7e place de la Premier League, les Portugais aidant les Spurs à passer de la 14e à la sixième place lors de sa première saison.

Le contrat de Mourinho avec Tottenham était jusqu’à la saison 2023 après l’avoir signé en novembre 2019, en remplacement de Mauricio Pochettino.

Tottenham affrontera dimanche une finale de Coupe de la Ligue contre Manchester City à Wembley.

Le club londonien fait partie des 12 qui ont choqué le Football monde lundi en annonçant la formation d’une Super League européenne séparatiste.