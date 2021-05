Jose Mourinho devient l’entraîneur-chef de l’AS Roma à partir de la saison Serie A 2021-22

José Mourinho assumera le rôle d’entraîneur-chef du club de Serie A AS Roma, a annoncé mardi le club sur Twitter avant la saison 2021-2022. Cela survient à peine 15 jours après que Tottenham Hotspur a limogé Mourinho un jour après avoir annoncé son implication dans la Super League européenne séparatiste – un plan qui est tombé au sol en seulement 48 heures en raison de la pression intense des supporters, de l’UEFA et de toutes les associations de football. Mourinho succédera à son compatriote portugais Paulo Fonseca, qui quitte la Roma à la fin de la campagne en cours.

Le club est ravi d’annoncer qu’un accord a été conclu avec Jose Mourinho pour qu’il devienne notre nouvel entraîneur-chef avant la saison 2021-22.#ASRoma pic.twitter.com/f5YGGIVFJp – AS Roma English (@ASRomaEN) 4 mai 2021

« Le club est ravi d’annoncer qu’un accord a été conclu avec Jose Mourinho pour qu’il devienne notre nouvel entraîneur-chef avant la saison 2021-22 », a écrit l’AS Roma sur Twitter.

Ce n’est pas le premier passage de Mourinho en Italie. Il a été l’entraîneur-chef de l’Inter Milan de 2008 à 2010, où il a connu un immense succès. Il a guidé l’Inter vers deux titres de Serie A et un triplé européen lors de la saison 2009-10, où le club a remporté le championnat national, la Coppa italienne et la Ligue des champions de l’UEFA, une première pour un club italien. Il a également remporté la Ligue des champions avec Porto en 2004 et trois titres de Premier League avec Chelsea.

Le départ de Mourinho de Tottenham a fait de la première fois qu’il a quitté un club sans remporter un seul trophée au cours de son mandat.

