Jose Mourinho conseille aux joueurs de la Roma de plonger davantage après que l’équipe ait refusé le penalty : “Soyez un clown”

Jose Mourinho a été expulsé lors de la défaite 1-0 de la Roma face à l’Atalanta pour avoir protesté contre la décision de l’arbitre de ne pas accorder de penalty à son équipe. Photo de Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Le patron de la Roma, Jose Mourinho, a déclaré que ses joueurs devraient plonger pour gagner plus de pénalités après que son équipe se soit vu refuser un coup de pied lors de sa défaite 1-0 contre l’Atalanta dimanche.

Mourinho a été expulsé pour dissidence après que l’arbitre Daniele Chiffi a rejeté les appels à un penalty à la suite d’un rapprochement entre Nicolo Zaniolo de Roma et Caleb Okoli d’Atalanta.

La Roma n’a pas trouvé de réponse au but de Giorgio Scalvini à la 35e minute, et Mourinho a ensuite suggéré qu’ils auraient eu plus de chance si Zaniolo n’avait pas essayé de rester sur ses pieds.

“Il y avait un penalty très clair”, a déclaré Mourinho. “J’ai ensuite demandé à l’arbitre pourquoi, et lui ai demandé d’être clair avec moi que c’était parce que Zaniolo n’était pas tombé.

“Donc, je dois changer mes conseils à mes joueurs, je dois leur dire de ne pas essayer de rester debout, de ne pas jouer au ballon, d’être un clown comme beaucoup de ceux qui plongent comme s’ils nageaient le pool fait dans cette ligue, car c’est évidemment ainsi que vous obtenez des pénalités.”

La défaite au Stadio Olimpico a laissé la Roma sixième du classement de Serie A, avec 13 points en sept premiers matchs.

Paulo Dybala s’est retiré de l’échauffement sur blessure et Mourinho a déclaré que son équipe avait raté le jeu incisif de l’international argentin.

“Cela s’est mal passé parce que nous avons perdu un match que nous aurions dû gagner facilement, compte tenu de la façon dont nous avons joué”, a déclaré Mourinho.

“Si nous pouvons imaginer cette domination que nous avons eue dans le dernier tiers, avec de nombreuses occasions créées, nous pouvons supposer qu’avec Paulo sur le terrain, cela aurait pu être différent.”