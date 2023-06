Jose Mourinho chargé par l’UEFA après des affrontements avec Anthony Taylor lors de la finale de la Ligue Europa | Nouvelles du football

Jose Mourinho a été accusé par l’UEFA d’avoir utilisé un « langage insultant/abusif contre un officiel de match » après des affrontements avec Anthony Taylor lors de la finale de la Ligue Europa mercredi.

Le manager de la Roma et son équipe ont été abusifs envers l’arbitre de Premier League à plusieurs reprises lors de la défaite contre Séville à Budapest.

Après que les images du match sur les réseaux sociaux aient montré que Mourinho dirigeait une série de jurons vers les officiels du parking, qualifiant leur performance de « honte ».

Mourinho a poursuivi sa critique des officiels lors de sa conférence de presse d’après-match en déclarant : « Je dois défendre mes gars, et je dois dire que nous y sommes habitués, mais voir encore ce genre d’arbitrage dans une finale européenne est vraiment, vraiment dur. »

Plutôt que de revenir sur leurs critiques à l’encontre de Taylor, la Roma a doublé et son directeur général Tiago Pinto a déclaré jeudi aux médias italiens : « Nous, à l’AS Roma, ne voulons pas émettre de doutes sur les mérites de Séville. Nous pensons qu’avec nos adversaires, nous mettons un grande finale et honoré de la meilleure des manières l’étape que nous offre l’UEFA.

« Nous ne commentons généralement pas ce type de situations, mais nous avons analysé à la fois les incidents les plus flagrants et ceux qui semblent moins évidents et il est clair qu’en termes disciplinaires, l’arbitrage du match n’a pas été équilibré. »

