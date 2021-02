Jose Mourinho blâmé pour les malheurs de Gareth Bale à Tottenham dans une évaluation accablante

L’ancien gardien de but de Tottenham, Paul Robinson, pense que Jose Mourinho est responsable du cauchemar de Gareth Bale au club.

Il y a eu beaucoup de fanfare lorsque l’attaquant de 31 ans a rejoint son ex-équipe pour un prêt d’une saison du Real Madrid au cours de l’été.

Mais jusqu’à présent, cela a été une énorme déception, et Bale n’a fait que deux départs en Premier League et n’a pas encore terminé 90 minutes.

Parler dans une interview avec Gambling.com , Robinson a déclaré qu’il pensait que Mourinho était à blâmer pour les performances inefficaces de Bale pour ne pas avoir donné à la star galloise une série de matches dans lesquels se remettre en forme.

Il a dit: «C’est étrange. Il est si loin dans l’ordre hiérarchique. Lucas Moura, Steven Bergwijn et Erik Lamela semblent tous être devant lui.

«On ne lui a pas donné de temps de jeu, ce qui n’est pas de sa faute quand il est en forme et capable de jouer. Je pense qu’il a été amené avec des frais de prêt et des salaires énormes, donc cela me surprend que le club ait payé autant pour quelqu’un qui a joué un si petit rôle.

«Au début, je pensais qu’il s’agissait simplement de le mettre en forme et de le préparer, de ne pas vouloir qu’il s’effondre pour qu’ils puissent obtenir une saison complète de lui, mais à ce stade, il semble juste qu’il joue un peu- partie.

«Je ne pense pas qu’il sera content de 10 ou 20 minutes à la fin d’un match, ou d’être un sous-marin inutilisé, il a besoin d’une bonne série de matchs parce qu’il n’a pas eu ça depuis si longtemps.