L’emblématique entraîneur portugais José Mourinho a déclenché une vague de rumeurs ce mardi, après avoir annoncé sur les réseaux sociaux que a conclu un accord pour rejoindre la « meilleure » équipe du Mexiquequelque chose qui a généré diverses théories sur son avenir et en même temps beaucoup d’incrédulité parmi les amateurs de football de ce pays.

Dans une vidéo publiée sur le réseau social X (anciennement Twitter), l’entraîneur portugais a lui-même fait une annonce qui a surpris tout le monde. « Bonjour, je m’appelle José Mourinho. « Je vais seulement vous dire une chose, la meilleure équipe du Mexique vient de m’embaucher. »a-t-il exprimé.

L’incrédulité faisait également partie des différentes spéculations depuis L’entraîneur portugais a un contrat en cours avec l’AS Roma de la Serie A italienne, avec qui il a vécu un début de saison difficile, mais dont le conseil d’administration a fait savoir à plusieurs reprises qu’il faisait confiance à son entraîneur.

Pour sa part, cette annonce de Mourinho a donné lieu à des répliques qui ont démenti l’information, comme ce fut le cas du Club León de la Ligue MX, qui a publié une vidéo dans laquelle il déclare que « The Special One » n’ira pas au meilleur. équipe au Mexique, faisant clairement référence à eux. « Je vais seulement vous dire une chose, José Mourinho n’a pas été embauché par la ‘Fiera' », a déclaré Ronal, le pilier de l’équipe.

De même, les informations sur l’arrivée de « Mou » au Mexique ont généré d’autres rumeurs comme sa possible connexion avec un média sportif renommé dans ce paysmême s’il faudra attendre quelques jours pour savoir avec certitude quelle équipe rejoindra l’entraîneur portugais.

Mourinho a un grand palmarès en tant qu’entraîneur, dans lequel il se démarque la conquête de deux Ligues des Champions avec Porto (2006) et l’Inter Milan (2012) et son titre européen le plus récent a été la Ligue de Conférence obtenue avec la Roma en 2021. Il a également perdu une finale de Ligue Europa contre Séville alors qu’il entraînait Manchester United.

