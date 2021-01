Jose Mourinho a admis que les Spurs étaient «tristes» et avaient des «problèmes» après leur mauvaise défaite à Brighton.

Une défaite 1-0 a condamné l’équipe de Mourinho à des défaites successives en Premier League en quatre jours après le premier match d’ouverture de Leandro Trossard.

Les Spurs n’ont maintenant gagné que deux fois en neuf matches de championnat pour se situer à 11 points du leader Manchester City.

Mourinho manquait le skipper blessé Harry Kane et l’adjoint Gareth Bale a été remplacé après 61 minutes.

Mourinho a déclaré: «Nous n’avons pas bien commencé et après avoir concédé le but, rien ne s’est amélioré.

«Mon sentiment était que l’équipe était un peu triste. La performance n’était pas très bonne, mais une victoire ne me met pas au paradis et une défaite ne me met pas en enfer.

«Nous sommes maintenant dans une période difficile avec des résultats, des blessures et de l’estime de soi.

«Lorsque nous concédons un but immédiatement au début, je pense que l’équipe a immédiatement eu du mal.