Dans une interview explosive partagée vendredi, Pogba a discuté de son travail sous Mourinho et de la façon dont le patron portugais se compare à l’actuel manager de Man Utd Ole Gunnar Solskjaer.

« Ce que j’ai maintenant avec Ole est différent, il n’irait pas contre les joueurs ». Pogba a déclaré à Sky Sports.

« [Solskjaer] n’irait pas contre les joueurs. Peut-être qu’Ole ne les choisirait pas, mais ce n’est pas comme s’il les mettait de côté comme s’ils n’existaient plus. C’est la différence entre Mourinho et Ole. »

Les commentaires ont relancé une querelle découlant des derniers mois glaciaux du mandat de Mourinho à Old Trafford, lorsqu’il s’est brouillé avec Pogba et l’a dépouillé de la vice-capitainerie.

Après le départ de Mourinho, Pogba a été largement considéré comme se réjouissant de cette décision.

Mais après le match nul 2-2 de Tottenham avec Everton vendredi soir, le patron des Spurs a refusé d’être appâté en réponse à la réprimande de Pogba.

«Je m’en fiche de ce qu’il dit, pas du tout intéressé» répondit sèchement Mourinho lorsqu’on lui posa des questions sur les commentaires, avant de s’éloigner.

🗣 « Je voudrais dire que je m’en fiche de ce qu’il dit. » Jose Mourinho réagit aux commentaires de Paul Pogba sur lui en tant que manager à Manchester United pic.twitter.com/W1WjthkveA – Football Quotidien (@footballdaily) 16 avril 2021

Pogba a rejoint United de la Juventus dans le cadre d’un contrat de record du monde en 2016, Mourinho ayant été nommé manager trois mois auparavant. Leur relation a bien commencé lorsqu’ils ont aidé le club à doubler la coupe en 2017, remportant les titres de Coupe de la Ligue et de Ligue Europa.

Mourinho a ensuite guidé United vers une deuxième place en Premier League en 2018 avant que les choses ne se déroulent de manière spectaculaire au cours des premiers mois de sa troisième campagne à la barre.

Les tensions avec les joueurs – y compris le grand nom Pogba – ont été considérées comme un facteur de l’humeur croissante de malheur qui envahit le club.

«Une fois que j’ai eu une excellente relation avec Mourinho, tout le monde a vu ça, et le lendemain, vous ne savez pas ce qui s’est passé», Pogba, 28 ans, a déclaré dans son entretien avec Sky Sports, tout en faisant l’éloge de Solskjaer, l’homme qui a remplacé Mourinho dans la pirogue.

«C’est la chose étrange que j’ai eue avec Mourinho et je ne peux pas vous l’expliquer parce que même moi je ne sais pas.

« Peut-être [Solskjaer’s methods work] parce qu’il est un peu plus proche des gens. Chaque entraîneur a sa propre façon d’entraîner et de traiter avec les joueurs, et en tant que joueur, vous devez vous adapter. Parfois, cela ne vous convient pas et parfois cela vous convient.

Après avoir quitté le club, Mourinho a essuyé Pogba dans une interview en avril 2019, le qualifiant de « Son Excellence » alors qu’il racontait comment Pogba avait supposément voulu rentrer d’un match dans un Rolls avec chauffeur. -Royce, plutôt que de prendre le bus de l’équipe.

Le duo s’est retrouvé face à face le week-end dernier lorsque Tottenham a rencontré United en Premier League, le vainqueur de la Coupe du monde de France gagnant le droit de se vanter avec une victoire 3-1 qui a cimenté l’emprise du club de Manchester à la deuxième place du tableau.

Après leur match nul avec Everton vendredi soir – dans lequel le tueur à gages anglais Harry Kane a frappé deux fois avant de sortir du terrain tardivement – les chances des Spurs de football en Ligue des champions semblent presque mortes.

Ils ont cependant une finale de Coupe de la Ligue à espérer contre Manchester City à la fin du mois d’avril.