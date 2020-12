Tottenham et Arsenal sont sur le point de lancer dimanche la période festive trépidante de la saison de Premier League alors que les deux rivaux sont en tête de la série de matches du week-end en disputant le 188e derby du nord de Londres.

Les fortunes des deux équipes sont très différentes à l’heure actuelle, l’équipe de Jose Mourinho étant positionnée en haut du tableau tandis que les Gunners se classent aussi bas que 14e après avoir remporté moins de matchs qu’ils n’en ont perdus lors des 10 premiers matchs.

Les Spurs auront le désir d’infliger davantage de dégâts à leurs voisins et une fois analysé la composition tactique de l’affrontement qui l’attend, il est raisonnable de suggérer que les hommes de Mikel Arteta rencontreront des problèmes.

La façon dont Mourinho demande à son équipe de jouer – en particulier contre des équipes basées sur la possession – est parfaite pour des adversaires tels qu’Arsenal, Arteta ayant du mal à imposer un jeu de passes pénétrant après un peu moins de 12 mois à la tête.

Les Gunners semblent déterminés à construire de l’arrière jusqu’aux tiers du terrain, mais ils ne sont pas encore capables de traduire ces biens en coups.

Arsenal est actuellement classé 16e du tableau pour les tirs par 90 derrière West Brom et Burnley, et ils ne marquent en moyenne qu’un seul but par match, qui est amélioré par Fulham, Newcastle United et Crystal Palace.

Les joueurs d’Arteta ont tendance à faire environ 49,9 passes avant de tenter de marquer, ce qui est le plus grand nombre de passes dans la division et est considérablement plus que les 39 passes par coup postées par Arsenal d’Arsène Wenger lors de sa dernière campagne.

