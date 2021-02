Jose Enrique ne savait pas ce qui se passait. Immédiatement après avoir quitté Liverpool à l’été 2016, l’ancien arrière gauche était sur un vol pour Miami, ayant du mal à respirer.

«C’était ma première crise de panique», raconte le joueur de 35 ans au Mirror.

«Imaginez être sur un vol de huit heures et vous ne savez pas ce qui se passe. Je pensais que je devenais fou.

«Seuls moi et ma partenaire Amy savions à ce sujet, nous ne l’avons dit à personne. C’était la période la plus difficile de ma vie. Je ne pouvais pas respirer et je me cachais parce qu’il y avait beaucoup de monde dans l’avion et ils savaient moi parce que nous voyagions depuis le Royaume-Uni.

La fin du séjour de cinq ans d’Enrique à Anfield était difficile à prendre. Il souffrait gravement d’une blessure au genou qui l’a contraint à prendre des analgésiques, à s’entraîner par intermittence et a finalement conduit à la retraite.

Certains jours seraient bons, mais d’autres étaient incroyablement difficiles, d’autant plus que son genou commençait à gonfler régulièrement.

«Je me souviens d’une séance d’entraînement à la fin de mon séjour à Liverpool. C’était au milieu de la semaine. Nous avons fait un exercice avec quatre buts, en attaquant deux et en défendant deux.

« Moi et (Christian) Benteke étions dans la même équipe. Lors de cette séance, je m’en souviens comme si c’était hier, j’étais le meilleur joueur.