Jose de Sousa a remporté le championnat des joueurs de samedi à Niedernhausen, en Allemagne (photo gracieuseté de Lawrence Lustig / PDC)

Jose de Sousa a remporté la victoire lors de la première journée de la PDC Super Series 3 avec une étonnante défaite 8-1 de Luke Humphries lors de la finale de samedi à Niedernhausen.

Le champion du Grand Chelem des fléchettes a produit l’une des performances les plus dominantes jamais vues en finale alors qu’il avait en moyenne 114 pour remporter le titre de 10000 £.

Cet affichage a eu lieu à la fin d’une journée intouchable de fléchettes à l’hôtel H +, alors que De Sousa avait en moyenne plus de 96 matchs en six matches en route vers la victoire.

« C’est un moment spécial », a déclaré De Sousa. «J’ai bien joué mais je pense que mes doubles ont été la raison pour laquelle je suis arrivé en finale, ils m’ont beaucoup aidé aujourd’hui, donc je suis content.

«En ce moment, je me sens en pleine forme et mes triples 20 sont faciles à faire, et quand vous faites autant de triples, vous arrivez à la finale.

«Je suis très heureux pour mes doubles aujourd’hui, c’était tellement important pour moi de faire mes doubles. J’ai augmenté mon pourcentage dans mes doubles, donc c’est incroyable pour moi.

« Aujourd’hui, le sentiment était si bon. Cela ne s’arrête pas ici et demain j’ai un autre jour, et j’espère pouvoir faire de même. »

Humphries a atteint sa troisième finale de 2021 alors que l’ancien champion du monde de la jeunesse a chassé son premier titre senior – mais a de nouveau été abandonné à une classe de maître de son adversaire.

Il a ouvert la journée avec une moyenne de 101 contre Maik Kuivenhoven et a vu Ciaran Teehan, Max Hopp et Gabriel Clemens pour atteindre les quarts de finale avant d’afficher une moyenne de 111 dans une défaite 6-2 contre Brendan Dolan.

La star portugaise a ensuite obtenu une moyenne de près de 104 lors de sa victoire 7-2 en demi-finale contre Krzysztof Kciuk, et a laissé Humphries avec peu de chance en finale.

De Sousa a ouvert la finale avec 180s dans les deux premières étapes avant que Humphries ne se casse dans la troisième étape – un coup qui semblait stimuler l’as de la Premier League.

Il a pris la quatrième jambe sur 10 fléchettes pour avancer 3-1, puis a tiré dos à dos 11 fléchettes pour se dégager avant que les jambes de 14 et 12 fléchettes ne le poussent au bord d’une victoire qui a été scellée sur le double 10 en la prochaine étape.

Le n ° 2 mondial Michael van Gerwen, le quintuple champion du monde Raymond van Barneveld et le finaliste du Grand Prix mondial Dirk van Duijvenbode ont été parmi les victimes du premier tour.

1:03 Regardez De Sousa frapper cette épopée à neuf dards en Premier League of Darts contre Nathan Aspinall Regardez De Sousa frapper cette épopée à neuf dards en Premier League of Darts contre Nathan Aspinall

2021 Players Championship Nine – PDC Super Series 3 Day One

16 derniers

Dimitri Van den Bergh 6-4 Jermaine Wattimena

Jamie Hughes 6-4 Ross Smith

Luke Humphries 6-1 Mervyn King

Jason Lowe 6-0 Ryan Meikle

José de Sousa 6-3 Gabriel Clemens

Brendan Dolan 6-3 Nathan Aspinall

Alan Tabern 6-1 Steve Lennon

Krzysztof Kciuk 6-3 Rowby-John Rodriguez

Quarts de finale

Dimitri Van den Bergh 6-0 Jamie Hughes

Luke Humphries 6-4 Jason Lowe

José de Sousa 6-2 Brendan Dolan

Krzysztof Kciuk 6-5 Alan Tabern

Demi finales

Luke Humphries 7-6 Dimitri Van den Bergh

Jose de Sousa 7-2 Krzysztof Kciuk

Final

José de Sousa 8-1 Luke Humphries

Regardez la couverture complète de chaque nuit de la Premier League sur Sky Sports, et restez avec nous tout au long de l’année alors que nous vous présentons les dernières nouvelles sur les fléchettes sur skysports.com/darts, notre application pour appareils mobiles et notre compte Twitter @skysportsdarts