Jose de Sousa refuse à Michael van Gerwen de remporter le deuxième titre de champion des joueurs de 2021 | Nouvelles de fléchettes

Jose de Sousa est en pleine forme actuellement

Jose de Sousa a remporté son deuxième championnat des joueurs de 2021 en battant Michael van Gerwen 8-6 lors de la finale de l’événement de mardi à Milton Keynes.

Le lanceur portugais a remporté le championnat des joueurs 9 en avril et a remporté un autre titre de 10 000 £ avec un superbe affichage au cours du deuxième des quatre jours de PDC Super Series 4.

Le succès de De Sousa lui a également permis de priver Van Gerwen d’un premier titre pendant six mois, alors que la quête du Néerlandais pour retrouver le chemin de la victoire se poursuivait avec des finitions exceptionnelles dans une finale passionnante.

Van Gerwen menait 3-2 lors du match décisif, mais De Sousa s’est hissé en tête avec trois jambes droites pour prendre un avantage qu’il ne lâcherait pas.

De Sousa avait éliminé 120 au début de la compétition, avec le 95 de Van Gerwen qui comportait deux doubles 19 améliorés par un sensationnel 170 départs lors de la neuvième étape et des combinaisons de 100 et 112 pour garder ses espoirs en vie à 7-6.

Le Néerlandais a également laissé 24 dans sa tentative de forcer une étape décisive, mais De Sousa a gardé son sang-froid avec un 108 au sommet pour assurer le triomphe.

MVG a connu une course impressionnante vers le décideur, mais est tombé à l’obstacle final

« Je suis très heureux de gagner aujourd’hui », a déclaré De Sousa. « C’est un honneur de jouer contre un joueur comme Michael. Il essaie toujours de faire le meilleur match.

« J’ai montré aux fans et à tous ceux qui sont impliqués dans les fléchettes que j’ai les fléchettes pour jouer avec ces joueurs. Pour moi, c’est vraiment incroyable ce que je fais dans le PDC, incroyable. »

De Sousa avait une moyenne incroyable de 127 lors de sa victoire au premier tour lundi, et a produit une moyenne supplémentaire de quatre tonnes et plus 24 heures plus tard en route vers le titre.

Après avoir remporté des victoires précoces contre David Evans et Jamie Hughes, De Sousa est revenu de 5-4 pour vaincre Rob Cross, puis a vaincu le champion du monde de matchplay Dimitri Van den Bergh 6-1 avec une moyenne de 105,5.

Une demi-finale en dents de scie l’a vu vaincre Gabriel Clemens 7-5, l’Allemand revenant de 4-0 pour mener 5-4 – atterrissant trois 13 dards successifs dans le processus – avant que le Portugais ne retrouve sa gamme pour fermer. la victoire.

Le parcours de Van Gerwen vers la finale a été moins problématique, car le triple champion du monde a affiché 106 moyennes contre Rusty-Jake Rodriguez au deuxième tour et lors d’une victoire 7-2 en demi-finale contre Gary Anderson.

Il a également blanchi Sean Fisher et a vaincu Luke Humphries, Chris Dobey et Ted Evetts en route vers le décideur, dans sa tentative de remporter un premier titre depuis les finales du championnat des joueurs de novembre.

Anderson a connu sa meilleure course de 2021 en atteignant les demi-finales, battant le vainqueur du Players Championship 13 de lundi, Joe Cullen, avec une moyenne de 106 lors des huit derniers.

Clemens a été demi-finaliste du ProTour pour la troisième fois cette année après sa participation au deuxième des quatre tournois du championnat des joueurs cette semaine.

Le champion du monde Gerwyn Price est sorti au premier tour contre Luke Woodhouse, tandis que le numéro deux mondial Peter Wright a été une victime au deuxième tour contre Josh Payne.

L’événement de mardi comprenait également deux neuf dards, alors que Jim McEwan et Geert Nentjes ont atteint la perfection lors de leurs matchs de premier tour avec Raymond van Barneveld et Kirk Shepherd respectivement.

𝗦𝗼𝘂𝘀𝗮 𝘄𝗶𝗻𝘀 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿𝘀 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀𝗵𝗶𝗽 𝟭𝟰 🇵🇹 Une autre démonstration incroyable de Jose De Sousa alors qu’il bat Michael van Gerwen 8-6 pour remporter le championnat des joueurs 14 lors de la deuxième journée de la Super Series 4. À quel point cet homme est-il bon ? pic.twitter.com/DoH9scq9Y6 – Fléchettes PDC (@OfficialPDC) 15 juin 2021

Aspinall et Barry contraints de se retirer

Il a été révélé mardi matin que Nathan Aspinall manquera le reste de PDC Super Series 4 après avoir été testé positif pour Covid-19, Keane Barry ayant également quitté les événements.

Aspinall, ainsi que tous les autres joueurs en compétition, avait renvoyé un résultat de test négatif à son arrivée à Milton Keynes dimanche.

Cependant, l’ancien champion de l’UK Open a signalé des symptômes de Covid-19 à l’agent de protection sociale du PDC dans la nuit de lundi et a par la suite reçu un résultat positif à un autre test.

Il retournera maintenant chez lui à Stockport pour commencer une période d’auto-isolement et ne jouera plus aucun rôle dans les événements du championnat des joueurs de cette semaine.

L’Irlandais Barry, quant à lui, manque également les jours d’action restants après avoir été un contact étroit avec Aspinall lundi, lorsque la paire s’est rencontrée au premier tour du Players Championship 13.

Championnat des joueurs 14 résultats

16 derniers

Joe Cullen 6-4 Scott Mitchell

Gary Anderson 6-0 Mervyn Roi

Michael van Gerwen 6-3 Chris Dobey

Ted Evetts 6-5 Ross Smith

José de Sousa 6-5 Rob Cross

Dimitri Van den Bergh 6-1 Darren Webster

Gabriel Clemens 6-2 Luke Woodhouse

Ritchie Edhouse 6-1 Josh Payne

Quarts de finale

Gary Anderson 6-4 Joe Cullen

Michael van Gerwen 6-4 Ted Evetts

José de Sousa 6-1 Dimitri Van den Bergh

Gabriel Clemens 6-4 Ritchie Edhouse

Demi finales

Michael van Gerwen 7-2 Gary Anderson

José de Sousa 7-5 Gabriel Clemens

Final

José de Sousa 8-6 Michael van Gerwen