José de Jesus Macias intervient pour affronter Callum Simpson au York Hall après la blessure de Germaine Brown | Nouvelles de boxe

José de Jesus Macias a remplacé Germaine Brown pour affronter Callum Simpson au York Hall sur la sous-carte Caroline Dubois contre Magali Rodriguez – en direct sur Sky Sports Arena et Sky Sports Main Event samedi prochain.

Macias, 31 ans, a presque bouleversé Erik Bazinyan, classé parmi les trois premiers poids super-moyens – qui était lié à un combat contre Canelo Alvarez – en juin, et constituera donc un gros test pour Simpson à Londres.

Après une série brûlante de neuf arrêts, Simpson a tenu la distance contre Boris Crighton en juillet pour conserver son record d’invincibilité.

« Callum Simpson avait déjà un adversaire coriace le 30 septembre et maintenant il en a un encore plus coriace. Jose de Jesus Macias est un excellent boxeur qui a provoqué une série de bouleversements au fil des ans et a donné au numéro 3 mondial des super-moyens Erik Bazinyan a eu toutes sortes de problèmes en juin », a déclaré Ben Shalom, PDG de BOXXER.

«C’est un test sérieux pour Simpson. Il n’y a pas beaucoup de combattants qui s’élèveraient à ce niveau d’opposition si tôt dans leur carrière, surtout dans un court délai, et je pense qu’il mérite beaucoup de crédit pour avoir accepté ce combat avec Macias.

L’événement principal voit Caroline Dubois se battre pour le titre IBO des poids légers contre Magali Rodriguez. Dubois a remporté ses débuts professionnels aux points en février 2022, puis a arrêté ses cinq adversaires suivants avant une victoire aux points sur Yanina del Carmen Lescano en juin.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Caroline Dubois dit qu’elle n’a pas été impressionnée par Mikaela Mayer lorsqu’elle l’a affrontée en amateur en sparring



Rodriguez est une ancienne challenger pour le titre mondial WBA et actuelle détentrice du titre WBC avec neuf KO parmi ses 22 victoires à ce jour.

Dubois a nommé Katie Taylor et Mikaela Mayer comme cibles et une victoire sur Rodriguez lui permettrait de revendiquer un combat de grand nom.

Deux des meilleurs jeunes cruiserweights du pays mettront également leurs records d’invincibilité en jeu dans une bataille pour la ceinture vacante des cruiserweight anglais lorsque Viddal Riley affrontera Nathan Quarless.

Diffusez la meilleure boxe avec MAINTENANT pour 26 £ par mois pendant 12 mois