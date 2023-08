Jose Cifuentes: les Rangers signent le milieu de terrain de Los Angeles pour un contrat de quatre ans | Nouvelles du football

Les Rangers ont signé Jose Cifuentes pour un contrat de quatre ans pour environ 1,2 million de livres sterling avec le Los Angeles FC.

Le milieu de terrain de 24 ans devient la neuvième signature estivale du manager Michael Beale alors qu’il reconstruit son équipe avant la nouvelle saison.

L’international équatorien Cifuentes, qui a disputé 16 matches avec son pays, faisait partie de l’équipe double vainqueur du LAFC qui a remporté la Coupe MLS et le Bouclier des supporters l’année dernière.

« Je suis très excité d’être ici, je pense que ce club est incroyable », a-t-il déclaré.

« Quand j’ai parlé à Michael Beale, il m’a parlé du projet, de ce qu’il veut ici pour le club, et il m’a dit ce qu’il attend de moi ici, c’est pourquoi je l’ai rejoint. J’adore son projet et sa vision du football. »

Kieran Dowell, Cyriel Dessers, Jack Butland, Sam Lammers, Leon Balogun, Dujon Sterling, Danilo Pereira da Silva et Abdallah Sima ont déjà rejoint les Rangers lors de ce mercato.

Beale a ajouté: « Jose est un joueur que nous suivons depuis longtemps. Je le connaissais à l’origine lorsqu’il a percé en Équateur et je l’ai suivi dans son parcours avec LAFC en MLS.

« C’est un milieu de terrain qui peut jouer dans une variété de rôles, à la fois en tant que joueur box-to-box et dans un rôle plus défensif. Il a excellé en MLS et pour son équipe nationale.

« Quand je suis revenu aux Rangers, c’était un nom qui a été immédiatement discuté et dont nous savions que nous aurions beaucoup de concurrence à surmonter si nous devions le signer. Lors de la réunion pour discuter du déménagement, il était clair que nous sommes alignés dans notre réflexion et sur son développement ultérieur.

« Je suis ravi que Jose soit ici chez Rangers et je dois remercier toutes les personnes impliquées dans le processus de réalisation de ce transfert. »

Le directeur général du Gers, James Bisgrove, a déclaré: « Nous sommes ravis d’avoir ajouté Jose et Danilo à notre équipe première masculine au cours des derniers jours, pour nous emmener à neuf nouvelles recrues passionnantes cet été.

« Ils compléteront superbement Kieran Dowell, Jack Butland, Dujon Sterling, Sam Lammers, Abdallah Sima, Cyriel Dessers et Leon Balogun alors que nous attendons avec impatience ce que nous espérons être une saison réussie pour tous ceux qui sont liés aux Rangers.

« Notre président, John Bennett, le conseil des Rangers, Michael, et moi-même sommes tous ravis du travail qui a été accompli, en nous concentrant désormais entièrement sur notre voyage à Kilmarnock pour l’ouverture de la Scottish Premiership samedi. »

Kamara, Sakala et Wright pourraient-ils partir ?

Image:

Glen Kamara semble sur le point de quitter les Rangers après avoir rejoint en 2019 pour 50 000 £ de Dundee





Pendant ce temps, plusieurs clubs s’intéressent au milieu de terrain Glen Kamaraqui s’entraîne maintenant loin de la première équipe, les Rangers étant censés tenir pour un montant d’environ 5 millions de livres sterling – quatre ans après l’avoir signé pour 50 000 £.

Mode Sakala devrait également quitter Ibrox avec plusieurs clubs en Arabie saoudite qui suivent l’attaquant que les Rangers évaluent à environ 4 millions de livres sterling.

Sky Sports News s’est entretenu en exclusivité avec l’ailier Scott Wright alors qu’il se préparait à s’envoler pour Istanbul pour des entretiens avec Pendikspor et malgré son retour à l’entraînement à Glasgow – pourrait encore partir pour la Turquie pendant cette fenêtre.

Les Rangers lancent leur campagne de Premiership écossaise à Kilmarnock samedi – en direct sur Sky Sports – avant le match aller de leur éliminatoire du 3e tour de la Ligue des champions face au Servette mercredi prochain.

