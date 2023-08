José Bautista signe un contrat d’un jour pour prendre sa retraite avec les Blue Jays de Toronto

L’ancien cogneur des ligues majeures José Bautista signe un contrat d’une journée afin de pouvoir prendre sa retraite avec les Blue Jays de Toronto, a annoncé l’équipe vendredi.

Bautista, 42 ans, sera ajouté au niveau d’excellence de l’équipe lors de la cérémonie d’avant-match de samedi.

Bautista a joué pour huit équipes pendant 15 saisons dans les majors, apparaissant lors de son dernier match en 2018 avec les Phillies de Philadelphie. Il a frappé .247 avec 344 circuits et 975 points produits en 1 798 matchs.

Bautista a été sélectionné par les Pirates de Pittsburgh au 20e tour du repêchage amateur de 2000 et a fait ses débuts dans la ligue en 2004. Il a rebondi un peu avant d’être échangé à Toronto en 2008.

Bautista est devenu l’un des cogneurs les plus redoutés du jeu avec les Blue Jays. Le joueur étoile à six reprises a battu 288 circuits en 10 ans avec Toronto, dont 54 en tête des ligues majeures en 2010 et 43 en 2011.

Il est peut-être mieux connu pour son bat flip emphatique après avoir écrasé un circuit décisif de trois points lors de la septième manche de la victoire 6-3 des Blue Jays sur les Texas Rangers dans le cinquième match de la série 2015 de la division de la Ligue américaine.

Un bobblehead Bautista, capturant le moment mémorable, sera présenté aux fans entrant au Rogers Centre samedi.

« Cela fait presque 10 ans, étonnamment, et j’ai eu beaucoup de conversations et fait beaucoup d’interviews et discuté avec des fans à ce sujet », a déclaré Bautista cette semaine. « C’est un grand souvenir. C’est un grand moment, et finalement, je pense que c’est pourquoi nous pratiquons ce sport, pour créer de bons souvenirs à travers le divertissement que nous offrons comme forme de divertissement. »

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue majeure de baseball Blue Jays de Toronto