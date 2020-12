Il a mis son ego dans sa ligne de mire et Jose Mourinho avait absolument raison.

Certaines de ses stars des Spurs, a-t-il insisté, se croyaient trop grandes pour jouer contre des équipes moyennes en phase de groupes de la Ligue Europa.

Ils ont également joué de cette façon, battus en première mi-temps par une deuxième équipe du LASK dans le championnat autrichien.

C’était Spursy Spurs. Éperons choquants. Un retour aux vieux jours de l’attitude slap-dash qui a vu les Londoniens du nord rejeter des matchs qu’ils étaient cloués pour gagner.

Sur le papier, même avec une série de joueurs marginaux sur le côté, ils étaient assez bons pour avoir anéanti leurs hôtes. Sur le terrain, Tottenham a eu la chance de s’échapper avec un point après l’avoir laissé jusqu’à la seconde mi-temps pour se ressaisir.

Les fans de Manchester United se hérisseront à ses comparaisons avec les égos à Old Trafford, mais les luttes de cette équipe assemblée cher sous Ole Gunnar Solskjaer souligne peut-être le point de vue de Mourinho.

Le patron des Spurs martèlera cela de son côté actuel à coup sûr alors qu’il cherche à changer l’attitude qui depuis si longtemps est à la racine de leur incohérence.

Seuls le milieu de terrain Pierre Hojberg et l’attaquant Son Heung Min ont été épargnés par les critiques et à juste titre. Le reste était beaucoup plus.