José Altuve expulsé pour avoir enlevé ses crampons et ses chaussettes lors de la victoire des Astros

SAN DIEGO — Quelques instants après que José Altuve ait été expulsé pour avoir enlevé son crampon et sa chaussette gauches pour essayer de prouver quelque chose, son remplaçant, Grae Kessinger, a marqué le point décisif à la 10e manche et a ensuite réalisé un jeu sensationnel au deuxième but pour sceller la victoire 4-3 des Astros de Houston contre les Padres de San Diego mardi soir.

Altuve a été éliminé en troisième base pour le dernier retrait de la neuvième manche, mais a insisté sur le fait qu’il avait fait une faute sur son pied. Dans une scène folle, il a enlevé son crampon et sa chaussette, essayant de montrer aux arbitres où la balle avait frappé, ce qui lui a valu d’être expulsé par l’arbitre de marbre Brennan Miller. Le manager Joe Espada a été expulsé après avoir continué à se disputer.

« Parfois, vous êtes touché quelque part dans la main et vous prenez votre gant de frappeur [off] pour montrer que tu as été touché. Je m’attendais à faire la même chose », a déclaré Altuve.

« Je me disais que ça ne pouvait pas arriver », a-t-il ajouté. « C’est la neuvième manche, je marque un point gagnant en deuxième base, je me bats contre un bon lanceur. [Robert] Suarez, le stoppeur, donc j’essaie évidemment de frapper et de faire rentrer le point pour gagner le match. J’ai une balle fausse parce qu’elle a touché mon pied et ils me l’ont juste retirée. Je ne pense pas que cela puisse arriver. Il y a quatre joueurs sur le terrain et vous pouvez voir le changement de direction de la balle. Il suffit de prendre la bonne décision.

José Altuve, qui a été éliminé en troisième base pour le dernier retrait des Astros en neuvième manche, pointe son pied nu pour souligner l’endroit où il a fait dérailler la balle. Matt Thomas/San Diego Padres/Getty Images

Espada était encore énervé par la suite.

« C’est une balle fausse », a déclaré le manager. « Il faut voir la balle une fois qu’il a touché le pied, la trajectoire de la balle. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C’est la deuxième fois cette année. J’ai beaucoup de respect pour les arbitres. Ils travaillent dur. Mais il y en a quatre sur le terrain. Il faut pouvoir le voir. Ils ont raté cette décision. »

Il s’agissait de la troisième expulsion en carrière d’Altuve, incluant la saison régulière et les séries éliminatoires, et de la deuxième cette saison (le 30 juin contre les Mets). Sa première expulsion en carrière remonte au 6 août 2016, contre les Rangers.

Kessinger a débuté la 10e manche en tant que coureur automatique à la place d’Altuve, a avancé sur le retrait au sol de Yordan Alvarez et a marqué sur le simple de Kyle Tucker dans le champ gauche d’Adrian Morejon (2-2).

Le releveur des Astros Hector Neris a rempli les buts avec deux retraits en 10e avant de forcer Manny Machado à se placer au sol dans un jeu forcé sur un superbe arrêt du revers de Kessinger, qui a lancé la balle au joueur d’arrêt-court Jeremy Pena pour y mettre fin.

C’était le premier match de Kessinger avec les Astros depuis le 13 juillet.

« Juste avant qu’il ne frappe, je pensais qu’il allait frapper une balle au milieu et qu’elle allait toucher le monticule, et c’est exactement ce qui s’est passé. Mais allez l’attraper. C’est le travail », a déclaré Kessinger.

Il pensait qu’il allait entrer dans le jeu après qu’Altuve ait été expulsé.

« Alors qu’il commençait à défaire sa chaussure, j’ai commencé à attraper mon gant. Je ne savais pas si j’étais celui qui allait entrer, mais je ne savais pas non plus ce qu’il faisait, mais je me préparais simplement », a déclaré Kessinger.

Les Padres se sont ralliés à deux reprises pour égaliser le score, d’abord à 2-2 sur le 27e home run de Machado avec un retrait en sixième manche — Machado a admiré son home run de 405 pieds pendant plusieurs secondes, a jeté sa batte de côté et a fait un geste vers l’abri des Padres alors qu’il commençait son trot — et à 3-3 en huitième manche lorsque Fernando Tatis Jr. a marqué sur le lancer sauvage de Josh Hader avec deux retraits.

Hader a été hué et a été sanctionné pour violation de l’horloge de lancer. Mais après un long délai, il a été annoncé qu’il n’y avait pas eu de violation. Hader a ensuite effectué un lancer sauvage qui a fait rentrer Tatis.

Hader était avec les Padres depuis la date limite des échanges de 2022 jusqu’à l’année dernière avant de partir en tant qu’agent libre. Il a attiré la colère des fans de San Diego lorsqu’il a déclaré à la fin de la saison dernière qu’il était réticent à obtenir plus de trois retraits.

Les Padres n’ont pas réussi à augmenter leur avance sur l’Arizona et sont restés à 3½ matchs derrière les Dodgers de Los Angeles dans la NL West.

ESPN Research et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.