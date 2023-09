Jose Altuve entre dans l’histoire des Astros avec une frénésie de circuits à un moment charnière

ARLINGTON, Texas — L’allumeur n’est pas imposant. Il mesure 5 pieds 6 pouces, pèse un peu plus de 165 livres et peut toujours placer une franchise entière sur ses épaules. Jose Altuve peut mener les Astros de Houston aussi loin qu’ils doivent aller, que ce soit de retour au sommet de la Ligue américaine de l’Ouest ou vers un deuxième championnat consécutif des World Series.

« Il y va, nous y allons », a déclaré l’utilitaire Mauricio Dubón. «C’est comme ça que nous avons été. A chaque fois qu’il le fait, on n’est pas vraiment surpris, mais en même temps, ce qu’il fait est irréel. S’il y va, nous y allons.

Mardi soir, Altuve y est allé. Il est entré dans un échelon qu’il n’avait pas encore atteint, enregistrant le premier match de trois circuits en saison régulière de sa carrière. Il les a tous récoltés au cours des trois premières manches de l’annihilation 14-1 des Texas Rangers par Houston, créant le genre de performance impressionnante à laquelle cette franchise s’attend presque.

« Nos gars savaient à quel point cette série était importante et il nous a portés – ce gars-là, on dirait qu’il n’y a jamais de grand moment pour lui », a déclaré le vétéran receveur Martín Maldonado. « Nous nous sommes dit ‘Oh, mon Dieu, ce gars a trois circuits avant que quelques-uns de leurs gars ne soient au bâton.’ Que se passe-t-il?’ C’est notre gars principal. S’il y va, nous y allons en équipe. Ce type va entrer au Temple de la renommée, et tout ce que vous faites, vous avez l’impression qu’il va de mieux en mieux, tout comme le vin.

Altuve a réussi trois lancers sur deux lanceurs, faisant d’abord preuve de patience lors de deux apparitions au marbre à cinq lancers contre le partant Nathan Eovaldi avant de tendre une embuscade à un coupeur de deuxième lancer de Dane Dunning au cours de la troisième manche. Le baseball a parcouru 426 pieds jusqu’au terrain central immédiatement, envoyant l’abri de Houston dans un état de délire.

« Il peut frapper n’importe quoi. Il peut frapper debout à l’envers », a déclaré le joueur de troisième but Alex Bregman. « Il peut frapper. Il peut frapper à fond.

Le manager Dusty Baker, un homme avec plus de 50 ans de service dans le sport, ne se souvient pas avoir été témoin de quelque chose de similaire.

Dubón l’avait fait.

« Sur PlayStation », a-t-il plaisanté.

Baker a finalement pensé que « peut-être que Barry Bonds » avait égalé les exploits d’Altuve. Mais non, même le roi du home run du baseball n’a pas accompli ce qu’Altuve a fait au cours de ces deux matchs. Selon ESPN, Altuve est le quatrième joueur de l’histoire des ligues majeures à réussir trois circuits au cours des trois premières manches d’un match, rejoignant Manny Machado, Mike Cameron et Carl Reynolds.

« C’était incroyable », a déclaré Baker. « Il était dans le coup. Il était dans le coup toute la soirée. »



« José Altuve entre dans l’histoire des Astros ». (Ron Jenkins/Getty Images)

Celui d’Altuve était le 17e match de trois circuits en saison régulière de l’histoire des Astros et le premier de sa carrière. Altuve a réussi trois circuits lors du premier match de la série de divisions de la Ligue américaine 2017 contre les Red Sox.

Altuve a également frappé deux circuits lors de la démolition 13-6 de lundi, faisant de lui le premier Astro à avoir réussi cinq circuits en deux matchs. Son deuxième coup de circuit lundi soir est arrivé en neuvième manche, ce qui signifie qu’il a réussi quatre apparitions consécutives au marbre et quatre manches consécutives. Aucun joueur de l’ère de l’expansion – depuis 1961 – n’avait jamais réussi un circuit en quatre manches consécutives, selon le Bureau des sports d’Elias.

« Cela n’arrive évidemment pas très souvent, mais je suis heureux que cela se soit produit, surtout au cours du dernier mois de la saison, lorsque nous essayons d’atteindre la première place (et) d’y rester », a déclaré Altuve. « Bon timing. »

Les étapes s’accumulent pour un homme qui tente de rattraper le temps perdu. Le mois d’août a livré le 2 000e succès en carrière et le premier cycle de carrière d’Altuve, mais le début du mois de septembre signale le genre d’urgence dans laquelle Altuve prospère. Son absence de 70 matchs plus tôt cette saison a menacé de mettre la saison de Houston de travers.

Houston réalise en moyenne 6,26 points par match depuis qu’Altuve est revenu de la liste des blessés le 26 juillet. Il réduit .367/.436/.633 avec 21 coups sûrs supplémentaires au cours de ces 38 matchs, propulsant le club vers un endroit où il n’a jamais eu l’intention de le faire. partir. Les Astros sont sortis mardi soir en possession exclusive de la première place de la Ligue américaine de l’Ouest pour la première fois de la saison.

« Rien n’est encore fait. Rien n’est fini », a déclaré Altuve. « Nous affrontons de très bonnes équipes. »

Altuve rend quelqu’un malheureux à lui tout seul. Il compte désormais 10 coups sûrs contre le Texas cette saison. Sept sont des circuits. Il a lancé le cinquième lancer du match de mardi vers les sièges du champ gauche. Il y a deux mois, dans le même stade, Altuve a lancé le premier lancer de cette série de quatre matchs dans les sièges du champ gauche. Houston a remporté ce match, puis deux autres, desserrant ainsi l’emprise du Texas sur la Ligue américaine de l’Ouest.

Les Rangers ont depuis 26-27 ans, passant de la course aux séries éliminatoires au précipice d’un effondrement épique. La victoire des Blue Jays de Toronto contre les A’s d’Oakland, mardi soir, a complètement exclu les Rangers des séries éliminatoires de la Ligue américaine. Le Texas a perdu 14 de ses 18 derniers matchs, succombant sous le poids d’un misérable enclos des releveurs, d’une formation de haut niveau régressant vers sa moyenne et, cette semaine, une attaque de Houston s’exécutant à un niveau que peu de gens peuvent comprendre.

Domination ne commence pas à décrire ce qu’Altuve et les Astros ont démontré ici pendant deux jours. Leur alignement a marqué 27 points et lancé 11 circuits. Altuve en possède cinq. Au cours des 63 saisons d’histoire des Rangers, ils n’ont jamais concédé 11 circuits en deux matchs.

Les frappeurs de neuf trous de Houston – Dubón lundi et Maldonado mardi – ont chacun réussi deux circuits chacun. Le Texas a demandé au receveur suppléant Austin Hedges de lancer la neuvième manche des deux matchs. Ses deux sorties se sont déroulées sans but, ce qu’aucun de ses coéquipiers payés pour lancer n’a pu produire aucune des deux soirées.

« C’est évidemment incroyable », a déclaré Altuve à propos de sa performance et des résultats. « C’est une bonne chose à faire, surtout dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, essayer d’accéder à la première place, essayer de gagner la division. C’est bon. »

Le Texas a démontré son désespoir de détrôner son rival dans l’État avec la décision de lancement de mardi. Eovaldi a terminé son séjour de 33 matchs sur la liste des blessés sans mission de rééducation dans les ligues mineures et avec pour tâche d’apprivoiser l’offensive de Houston.

Eovaldi a récolté quatre retraits. L’alignement de Houston a reniflé une fois sur les 16 swings qu’il a effectués contre lui. Seuls deux de ses lancers ont atteint 95 mph. Altuve les a vus tous les deux lors de sa première présence au bâton. Le deuxième a navigué dans la zone de frappe, portant le score à 3-1. Eovaldi est revenu avec un autre, cette fois à 94,9 mph. Altuve l’a envoyé à 406 pieds dans les sièges du champ gauche.

« Il est notre allumeur », a déclaré Baker. « Il enflamme notre attaque. »

Et c’est parti.

(Photo du haut : Ron Jenkins / Getty Images)