Jose Altuve des Astros marque lors des 3 premiers présences au bâton contre les Rangers et en obtient 4 de suite au total

Jose Altuve a marqué lors de ses trois premiers au bâton pour les Astros de Houston contre les Rangers du Texas mardi soir, en commençant par une paire contre Nathan Eovaldi lors du retour du droitier All-Star de la liste des blessés.

Joueur de deuxième but vedette de Houston a accueilli Eovaldi avec un premier circuitpuis a terminé sa sortie avec un circuit avec un retrait dans la seconde.

Troisième circuit d’Altuve – et 15e de la saison – est arrivé en troisième contre Dane Dunning, un partant qui est sorti de l’enclos des releveurs pour que les Rangers puissent offrir à Eovaldi son premier départ depuis le 18 juillet. Eovaldi avait été mis à l’écart en raison d’une tension à l’avant-bras droit.

Altuve avait réussi quatre circuits consécutifs au bâton remontant à la victoire 13-6 de Houston lors du premier match de la série lundi. La course s’est terminée par un groundout contre Dunning en cinquième.

Altuve a réussi deux circuits lors du premier match de la série, lui offrant des matchs consécutifs à plusieurs circuits pour la première fois de sa carrière.

Altuve est le premier joueur de Houston à remporter plusieurs matchs consécutifs depuis Richard Hidalgo en 2000.

Les Astros ont réussi des circuits consécutifs du numéro 9 et des premiers frappeurs à deux reprises lors du premier match de la série avec Mauricio Dubón et Altuve.

Ils ont récidivé mercredi avec un circuit de Martín Maldonado en bas du classement en troisième, suivi par Altuve pour une avance de 9-0. Houston a marqué trois points dans chacune des trois premières manches.

Reportage de l’Associated Press.

